«Нестандартна ситуація»: як змінилося життя в Херсоні під час перемир’я

Люди вперше за довгий період часу змогли відчути спокій

Містяни частіше виходять на вулиці, однак небезпека через міни й вибухонебезпечні предмети зберігається

У Херсоні під час режиму припинення вогню побільшало людей на вулицях. Частина містян повертається до своїх домівок, щоб перевірити житло та забрати речі. Водночас евакуація з небезпечних районів триває, а підготовка до опалювального сезону відбувається у штатному режимі. Про це начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько розповів в ефірі «Єдиних новин», пише «Главком».

За його словами, протягом минулої доби в місті не зафіксували жодного обстрілу чи атаки дронів. Тиша зберігається, хоча в окремих районах помічали розвідувальні безпілотники.

«Це така нестандартна ситуація для міста Херсона, оскільки воно обстрілюється щоденно ворогом з усіх видів озброєння. І артилерія, і КАБи, і РСЗВ, і постійні дронові атаки. Скажімо так, дуже неоднозначні такі відчуття зараз», – зазначив Шанько.

Херсонці повертаються до домівок

Начальник міської військової адміністрації розповів, що під час затишшя на вулицях стало більше людей. Частина з них приїхала, щоб відвідати свої оселі, перевірити їхній стан або забрати особисті речі.

«Люди хоч за довгий період часу вперше змогли відчути себе вільно і вийти на вулицю, просто подихати свіжим повітрям і пройтись, наскільки це можливо, без загроз», – сказав Шанько.

Він нагадав, що раніше пересуватися містом було небезпечно через постійні дронові атаки. Російські військові атакували цивільних, які йшли вулицями або їхали транспортом. Зокрема, 25 жовтня російський безпілотник вдарив по маршрутному автобусу: п’ятеро людей дістали поранення, одна людина загинула.

Евакуація триває попри перемир’я

Водночас затишшя не скасовує потреби виїжджати з небезпечних районів. За словами Шанька, евакуаційні заходи тривають постійно. Нині вивозять людей, які подали заявки раніше, але через безпекову ситуацію їх не могли евакуювати.

Зокрема, вдалося евакуювати маломобільного чоловіка з прибережної зони. Раніше йому передавали допомогу за допомогою дрона спільно з 34-ю бригадою морської піхоти «Борисфен».

Лише протягом жовтня із зони обов’язкової евакуації вивезли близько 500 людей. Цю роботу продовжують у взаємодії з волонтерами, поліцією та іншими службами.

Шанько також закликав жителів бути максимально обережними, особливо в так званих червоних зонах, куди люди повертаються перевірити своє житло. Там зберігається небезпека через міни та інші вибухонебезпечні предмети. У разі виявлення підозрілих знахідок не можна наближатися до них – про них слід повідомляти поліцію або ДСНС.

Місто готується до опалювального сезону

Попри припинення обстрілів, підготовка Херсона до опалювального сезону триває у штатному режимі. Шанько наголосив, що критична інфраструктура та соціальні заклади залишаються цілями російських атак, тому ризики для міста зберігаються.

«Комунальники максимально роблять усе для того, щоб місто жило і надалі, і щоб усі доступні послуги були для наших громадян», – зазначив він.

За оцінкою начальника міської військової адміністрації, у самому Херсоні нині проживає близько 62-65 тис. людей. Якщо враховувати всі населені пункти громади, кількість жителів перевищує 75 тис.

Варто нагадати, що на Херсонщині режим припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок триватиме до 22:59 1 листопада за київським часом. Він розпочався о 03:00 27 жовтня та має забезпечити проведення гуманітарної операції для допомоги цивільним.