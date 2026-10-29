Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Нестандартна ситуація»: як змінилося життя в Херсоні під час перемир’я

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
«Нестандартна ситуація»: як змінилося життя в Херсоні під час перемир’я
Люди вперше за довгий період часу змогли відчути спокій
фото: Reuters

Містяни частіше виходять на вулиці, однак небезпека через міни й вибухонебезпечні предмети зберігається

У Херсоні під час режиму припинення вогню побільшало людей на вулицях. Частина містян повертається до своїх домівок, щоб перевірити житло та забрати речі. Водночас евакуація з небезпечних районів триває, а підготовка до опалювального сезону відбувається у штатному режимі. Про це начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько розповів в ефірі «Єдиних новин», пише «Главком».

За його словами, протягом минулої доби в місті не зафіксували жодного обстрілу чи атаки дронів. Тиша зберігається, хоча в окремих районах помічали розвідувальні безпілотники.

«Це така нестандартна ситуація для міста Херсона, оскільки воно обстрілюється щоденно ворогом з усіх видів озброєння. І артилерія, і КАБи, і РСЗВ, і постійні дронові атаки. Скажімо так, дуже неоднозначні такі відчуття зараз», – зазначив Шанько.

Херсонці повертаються до домівок

Начальник міської військової адміністрації розповів, що під час затишшя на вулицях стало більше людей. Частина з них приїхала, щоб відвідати свої оселі, перевірити їхній стан або забрати особисті речі.

«Люди хоч за довгий період часу вперше змогли відчути себе вільно і вийти на вулицю, просто подихати свіжим повітрям і пройтись, наскільки це можливо, без загроз», – сказав Шанько.

Він нагадав, що раніше пересуватися містом було небезпечно через постійні дронові атаки. Російські військові атакували цивільних, які йшли вулицями або їхали транспортом. Зокрема, 25 жовтня російський безпілотник вдарив по маршрутному автобусу: п’ятеро людей дістали поранення, одна людина загинула.

Евакуація триває попри перемир’я

Водночас затишшя не скасовує потреби виїжджати з небезпечних районів. За словами Шанька, евакуаційні заходи тривають постійно. Нині вивозять людей, які подали заявки раніше, але через безпекову ситуацію їх не могли евакуювати.

Зокрема, вдалося евакуювати маломобільного чоловіка з прибережної зони. Раніше йому передавали допомогу за допомогою дрона спільно з 34-ю бригадою морської піхоти «Борисфен».

Лише протягом жовтня із зони обов’язкової евакуації вивезли близько 500 людей. Цю роботу продовжують у взаємодії з волонтерами, поліцією та іншими службами.

Шанько також закликав жителів бути максимально обережними, особливо в так званих червоних зонах, куди люди повертаються перевірити своє житло. Там зберігається небезпека через міни та інші вибухонебезпечні предмети. У разі виявлення підозрілих знахідок не можна наближатися до них – про них слід повідомляти поліцію або ДСНС.

Місто готується до опалювального сезону

Попри припинення обстрілів, підготовка Херсона до опалювального сезону триває у штатному режимі. Шанько наголосив, що критична інфраструктура та соціальні заклади залишаються цілями російських атак, тому ризики для міста зберігаються.

«Комунальники максимально роблять усе для того, щоб місто жило і надалі, і щоб усі доступні послуги були для наших громадян», – зазначив він.

За оцінкою начальника міської військової адміністрації, у самому Херсоні нині проживає близько 62-65 тис. людей. Якщо враховувати всі населені пункти громади, кількість жителів перевищує 75 тис.

Варто нагадати, що на Херсонщині режим припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок триватиме до 22:59 1 листопада за київським часом. Він розпочався о 03:00 27 жовтня та має забезпечити проведення гуманітарної операції для допомоги цивільним.

Читайте також:

Теги: Херсон Олешки війна перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Булава» належить до міжконтинентальних балістичних ракет морського базування
Росія випробувала міжконтинентальну ядерну ракету «Булава» на тлі мирних переговорів
Вчора, 08:40
Ізраїль також опрацьовує плани поновлення ударів по Ірану
США попередили країни Затоки про нову війну з Іраном
Вчора, 05:45
Наша непоступливість – це право на життя: чи повинна Україна капітулювати?
Наша непоступливість – це право на життя: чи повинна Україна капітулювати?
23 жовтня, 08:29
Олександру Войналовичу назавжди 36 років
Поліг під час запеклого бою на Харківщині. Згадаймо Олександра Войналовича
15 жовтня, 09:00
Мінськ стверджує, що належність вантажівки до Білорусі була очевидною
Білорусь пригрозила Україні відповіддю після атаки під Брянськом
9 жовтня, 19:25
За словами американського держсекретаря, війна наразі перебуває у «стратегічному глухому куті»
Рубіо попередив про можливе поширення війни на сусідні з Україною країни
8 жовтня, 16:04
Значну частину військових видатків засекретили
Путін готує Росію до затяжної війни: витрати зростуть на 40% – Bloomberg
8 жовтня, 04:25
Сергій Лабазюк отримав травми середньої тяжкості
Водій, який покалічив нардепа Лабазюка, отримав вирок
2 жовтня, 16:30
Головнокомандувач підкреслив, що сучасна війна суттєво відрізняється, але люди залишаються головною цінністю ЗСУ
Драпатий зробив заяву до Дня захисників і захисниць України
1 жовтня, 09:41

Події в Україні

Моторошні кадри з Чернігова: батько кричить від розпачу біля загиблої доньки
Моторошні кадри з Чернігова: батько кричить від розпачу біля загиблої доньки
«Нестандартна ситуація»: як змінилося життя в Херсоні під час перемир’я
«Нестандартна ситуація»: як змінилося життя в Херсоні під час перемир’я
Окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі: загинуло 13 людей, є поранені (оновлено)
Окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі: загинуло 13 людей, є поранені (оновлено)
Окупанти атакували вокзал у Дніпрі: Повітряні сили змогли запобігти ще трьом ударам
Окупанти атакували вокзал у Дніпрі: Повітряні сили змогли запобігти ще трьом ударам
Окупанти атакували житловий будинок у Кременчуці: двоє загиблих, серед постраждалих дитина
Окупанти атакували житловий будинок у Кременчуці: двоє загиблих, серед постраждалих дитина
Удар по центру Чернігова: загинули дві 15-річні дівчини, серед постраждалих є діти
Удар по центру Чернігова: загинули дві 15-річні дівчини, серед постраждалих є діти

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2026
116K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
79K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Вчора, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
27 жовтня, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
27 жовтня, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
27 жовтня, 07:05

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua