Зону припинення вогню на Херсонщині буде розширено – Меланія Трамп

Режим тиші поширюється за межі тимчасово окупованих Олешок

Зону припинення вогню між Україною та Росією розширили за межі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. Відповідні домовленості набули чинності на два дні раніше запланованого терміну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву першої леді США Меланії Трамп.

За її словами, режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом (04:00 за московським). Початок припинення вогню перенесли на два дні раніше, щоб гарантувати безпеку цивільного населення та прискорити доставку необхідної гуманітарної допомоги.

Меланія Трамп зазначила, що розширення території, на яку поширюються домовленості, дозволить організувати безпечні маршрути для гуманітарних колон у Херсонській області.

Перша леді США також заявила, що начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов підтвердив домовленості. Інших подробиць вона не навела.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Україна та Росія запровадили режим тиші для проведення гуманітарної місії в Олешках. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, станом на 17:30 27 жовтня жодна зі сторін не порушила досягнутих домовленостей.

Також голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що припинення вогню триватиме до 22:59 1 листопада. Домовленості мають створити умови для доставки допомоги, розмінування та підготовки маршрутів евакуації цивільних.