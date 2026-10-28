Україна та Росія домовилися про щомісячну допомогу жителям Херсонщини – Fox News

Домовленість передбачає регулярне постачання продуктів, води та ліків, а також організацію повернення мешканців після гуманітарної місії в окупованих Олешках

Україна та Росія погодили проведення регулярних гуманітарних операцій у населених пунктах Херсонської області. Допомогу цивільним планують надавати за потреби, але щонайменше раз на місяць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

За інформацією американського телеканалу, відповідні умови закріплені в документах, підписаних представниками обох країн 23 жовтня в Білорусі. Fox News отримав сторінки угоди з підписами українського омбудсмена Дмитра Лубінця та російської уповноваженої з прав людини Яни Лантратової.

Домовленість передбачає постачання гуманітарних вантажів та організацію заходів із повернення мешканців Херсонщини після завершення місії в тимчасово окупованих Олешках.

Угода між Україною та РФ щодо Олешок фото: Fox News

За даними видання, координацію гуманітарних операцій здійснюватимуть за участю першої леді США Меланії Трамп, яка виступила посередницею між Києвом і Москвою.

Як розповів старший радник першої леді Марк Бекман, її команда протягом кількох тижнів вела переговори з представниками обох держав. Спочатку Україна, а згодом і Росія погодилися надати Меланії Трамп роль посередниці в гуманітарному питанні.

За словами Бекмана, до переговорного процесу були залучені президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін.

Першочерговою метою домовленостей стала допомога мешканцям Олешок, які залишаються під російською окупацією з 2022 року. Через бойові дії населення міста скоротилося приблизно з 24 тис. до 2 тис. осіб, значну частину яких становлять люди похилого віку.

Гуманітарна місія має забезпечити доставку продуктів, питної води, медикаментів і доступ медичних працівників, а також безпечний виїзд охочих залишити місто.

Для її проведення сторони погодили локальний режим припинення вогню. Водночас домовленість стосується лише гуманітарних заходів у районі Олешок і не передбачає припинення бойових дій на інших ділянках фронту.

Також «Главком» писав, що Меланія Трамп оголосила про розширення зони припинення вогню за межі Олешок. За її словами, це має забезпечити безпечне пересування гуманітарних конвоїв Херсонщиною.

Крім того, 28 жовтня «Главком» повідомляв, що протягом перших 30 годин режиму тиші в Олешках не зафіксували жодного інциденту. Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що українська та російська сторони підтримують постійний зв'язок для координації гуманітарної операції.