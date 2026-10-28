Росія випробувала міжконтинентальну ядерну ракету «Булава» на тлі мирних переговорів

Запуск здійснили з атомного підводного човна в Охотському морі по полігону в Архангельській області

Росія заявила про успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Булава» з атомного підводного човна «Генералісимус Суворов». Ракету запустили з акваторії Охотського моря в напрямку полігону Чижа в Архангельській області. Про це повідомило Міністерство оборони країни-агресора, пише «Главком».

«Булава» належить до міжконтинентальних балістичних ракет морського базування та призначена для оснащення стратегічних атомних підводних човнів. Вона здатна нести ядерні бойові частини.

Запуск відбувся на тлі дипломатичних зусиль щодо завершення війни Росії проти України. Окупанти вирішили випробувати ракету поблизу східних кордонів країни-агресора.

Варто нагаджати, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України розкрило характеристики нової російської крилатої ракети «Філін», яку окупанти почали застосовувати наприкінці літа 2026 року. Вона може нести бойову частину вагою до 100 кг і, за заявленими характеристиками, долати відстань до 1200 км.