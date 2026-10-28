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Меланія Трамп оголосила про початок розмінування на Херсонщині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Меланія Трамп оголосила про початок розмінування на Херсонщині
Меланія Трамп оголосила про роботи для відкриття гуманітарного маршруту в Олешки
фото: mipl.org.ua

Перша леді США повідомила про гуманітарні домовленості щодо окупованих Олешок

Перша леді США Меланія Трамп заявила про початок операцій із розмінування, які мають забезпечити безпечне доставлення гуманітарної допомоги до тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. За її словами, Україна та Росія розпочали відповідні роботи в межах домовленостей про припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Меланії Трамп від 28 жовтня.

У повідомленні, оформленому від імені Білого дому, зазначається, що розмінування необхідне для створення безпечного маршруту, яким до міста зможуть доправляти гуманітарні вантажі.

Меланія Трамп оголосила про початок розмінування на Херсонщині фото 1
фото: Меланія Трамп

«Росія та Україна розпочали операції з розмінування, щоб забезпечити безпечне доставлення гуманітарної допомоги до Олешок», – ідеться в заяві першої леді США.

Меланія Трамп також повідомила, що роботи проводять відповідно до угоди про припинення вогню. Вона послалася на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, який, за її словами, підтвердив відповідні домовленості.

«Ці роботи проводяться відповідно до угоди про припинення вогню, що підтвердив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна та Росія погодили проведення регулярних гуманітарних операцій у населених пунктах Херсонської області. За даними Fox News, відповідні домовленості закріпили в документах, підписаних 23 жовтня в Білорусі. Вони передбачають надання допомоги цивільному населенню за потреби, але щонайменше раз на місяць.

Американський телеканал повідомив, що отримав сторінки угоди з підписами українського омбудсмена Дмитра Лубінця та російської уповноваженої з прав людини Яни Лантратової. Після завершення місії в окупованих Олешках сторони планують організовувати доставлення гуманітарних вантажів та заходи з повернення мешканців Херсонщини. За інформацією Fox News, посередницею в досягненні домовленостей виступила перша леді США Меланія Трамп.

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Теги: росія Україна Меланія Трамп Олешки

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