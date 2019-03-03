Невідомі нападники демонтували палатку «Батьківщини» у Чернівецькій області



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Поліція встановлює осіб, причетних до пошкодження агітаційної палатки на Сторожинеччині

У Чернівецькій області введено лан «Перехват» через пошкодження агітаційної палатки

У Чернівецькій області у селищі міського типу Красноїльськ група невідомих пошкодила агітаційну палатку, було введено план «Перехват». Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Інцидент стався 3-го березня приблизно о пів на 10 годину ранку у селищі міського типу Красноїльськ.

Четверо невідомих осіб під’їхали на автомобілі іноземної реєстрації до агітаційної палатки одного з кандидатів на пост gрезидента України. Зловмисники почали чіплятись до агітатора і вчиняти хуліганські дії: пошкодивши палатку, причепили її до автівки та втекли з місця злочину в невідомому напрямку.

На місце події одразу направлено групу реагування патрульної поліції Сторожинецького ВП, слідчо-оперативні групи обласного управління Нацполіції та місцевого відділу поліції.

Для розшуку автомобіля зловмисників у Сторожинецькому та прилеглих районах введено план «Перехват». Орієнтовані групи реагування патрульної поліції та наряди УПП.

Наразі поліція встановлює обставини правопорушення, а також причетних до нього осіб.

За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Інформація про побиття агітатора, яка активно поширюється в мережі Інтернет, не відповідає дійсності, додали у поліції.

Як виявилося, інцидент стався із палаткою партії «Батьківщина». Це підтвердила прес-служба політичної сили.

«До агітатора, який почав розгортати намет у центрі селища Красноїльськ, під’їхала автівка «ауді» з іноземною реєстрацією. Четверо молодиків міцної статури стали погрожувати агітаторові – він встиг втекти й сховатися в магазині, замкнувшись зсередини. Подальші події агітатор фіксував на відеокамеру свого телефона. Чоловіки поламали кріплення намету, порвали його, а рештки згорнули й закинули собі в машину та поїхали геть. Потерпілий агітатор і місцеві активісти ВО «Батьківщина» звернулися до правоохоронців», - йдеться у повідомленні.

4 березня Юлія Тимошенко планує відвідати Чернівецьку область і провести мітинги в трьох районах – Новоселицькому, Хотинському й Строжинецькому, де і стався інцидент.