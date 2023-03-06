Нічна атака дронів: деталі ударів по Дніпропетровщині
Влада повідомила про кількість дронів, збитих над Дніпропетровщиною
У ніч на понеділок, 6 березня, російські окупанти атакували Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Проте, наші героїчні військовi з Повітряного командування «Схiд» їх знищили. Ймовiрно, це були Shahed», – розповів голова ОВА.
Лисак також повідомив, що ніч в області пройшла без обстрілів.
«Але після шостої ранку агресор вдарив по Нiкопольщинi. Спрямував важку артилерiю по Червоногригорівській громадi та Нiкополю. Наслiдки атак з’ясовуються. Попередньо - без жертв», – додав він.
Нагадаємо, у Київській та низці інших областей України пів ночі лунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляли про атаку безпілотників, попередньо – типу «Шахед».
Загроза в столиці тривала приблизно дві години. Київська обласна військова адміністрація заявляла про роботу ППО на Київщині.
Триває 376-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині.
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