У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У Києві та низці інших областей України лунають сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляють про атаку безпілотників, попередньо – типу «Шахед».

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Приблизно о 23 годині тривогу оголошено в низці північних, центральних та східних регіонів. На Нікопольщині зафіксовано загрозу артилерійського обстрілу. Орієнтовно о 23:30 небезпека поширилася на Київську, а згодом на Черкаську області.

Київська обласна військова адміністрація заявила про ворожу ціль над областю. «Жителі Київщини! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові», – йдеться в повідомленні.

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Оновлено

О 01:01. У Києві пролунали сирени повітряної тривоги.

Водночас ОВА повідомила, що в Київській області працює ППО.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях до відбою тривоги та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не викладайте в мережу.

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Мапа повітряних тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, завершується 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. У вищому військовому керівництві Росії назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті.