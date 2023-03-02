AliExpress заблокував продаж дронів для росіян

Вже куплені росіянами дрони обмежені у функціоналі

Жителі Росії більше не можуть купити дрони на китайському торговельному майданчику AliExpress. Про це передають росЗМІ.

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Зазначається, що з сьогоднішнього дня на AliExpress не можна купити коптери від компаній DJI та Autel. А вже куплені обмежені у функціоналі.

Зазначимо, що комерційні дрони, такі як DJI Mavic, відіграють велику роль у бойових діях. Вони дозволяють військовим вести розвідку з відривом до 10 км, спостерігаючи за переміщенням військ противника. Крім того, безпілотники використовують для точного наведення артилерії. Також їх легко перетворити в ударний дрон.

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Раніше повідомлялося, що Китай витрачає мільярди на проросійську пропаганду.

Крім того, компанія Spacety у Китаї передавала супутникові знімки кремлівській ПВК «Вагнер», яка бере участь у повномасштабній війні Росії проти України.

МЗС Канади пояснило, як Китай може вплинути на РФ припинити війну.

А німецький канцлер Олаф Шольц закликав Китай не починати постачати зброю Росії для війни проти України, натомість висловивши сподівання, що Пекін використає свій вплив на країну-окупанта, щоб та вивела війська з чужої території.