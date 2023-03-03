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ЗСУ збили російський розвідувальний дрон «Картограф» (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ збили російський розвідувальний дрон «Картограф» (фото)
Українські десантники приземлили ворожий безпілотник
фото: персслужба ЗСУ

Модель безпілотного комплексу була розроблена для потреб ФСБ Російської Федерації

Військові Десантно-штурмових військ ЗСУ збили засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс «Картограф». Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.

«В одному з районів виконання завдань, військовослужбовцями Десантно-штурмових військ Збройних Сил України був успішно збитий засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс «Картограф»», – йдеться у повідомленні.

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За словами офіцера розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ, дана модель безпілотного комплексу була розроблена для потреб ФСБ Російської Федерації, і використовувалася країною-агресором під час під час ведення бойових дій на важливих напрямках. Однак, наші десантники назавжди «приземлили» цю «комітетську» пташку.

Слід відзначити, що на рахунку підрозділів українського десанту вже більше півсотні збитих російських БПЛА різних типів. Особовий склад Десантно-штурмових військ продовжує виконувати бойові завдання, знищувати живу силу та техніку противника.

Нагадаємо, на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та сім БпЛА (один – типу «Суперкам», два – «Орлан» та чотири – «Ланцет»).

Теги: авіація гелікоптер модель безпілотник

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