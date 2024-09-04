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Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: п'ятеро поранених

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: п'ятеро поранених
Вночі російська армія вдарила дронами-камікадзе по Марганецькій громаді на Нікопольщині
фото з відкритих джерел

В результаті ворожої атаки на Кривий Ріг постраждало п'ятеро мирних жителів

Російська армія вночі атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе. У Кривому Розі внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, серед них 10-річна дівчинка, яка перебуває у лікарні. У місті також пошкоджено готель та кілька багатоповерхівок. Про це у своєму Telegram повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

«Постраждали пʼятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік. А ще – 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома. У місті пошкоджений готель. У декількох багатоповерхівках вибиті вікна», – йдеться в повідомленні.

У Кривому Розі у школі № 103 (колишня вул. Костенка 23) розгорнули штаб допомоги людям (будматеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста).

Тимчасово перекрито рух на ділянці від вулиці Святогеоргіївська до площі Домнобудівників. Вагони маршрутів № 2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 у напрямку станції Кривий Ріг-Головний розвертаються на кільці Героїв АТО. Вагони маршрутів № 9, 14 працюють на ділянці від станції Кривий Ріг-Головний – площа Домнобудівників.

Окрім того, ворог вдарив по Марганецькій громаді на Нікопольщині. Інформація про наслідки атаки уточнюється, але, на щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, удар по Львову. Постраждало понад 20 людей, є загиблі (оновлюється).

Теги: Кривий Ріг готель населення

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