Удар по Львову. Постраждало понад 30 людей, є загиблі (оновлюється)

Серед потерпілих – пʼятеро дітей

Станом на 8:30 у Львові внаслідок ворожої атаки 35 людей отримали медичну допомогу. Декілька з них у важкому стані, в тому числі п'ятеро дітей. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

«Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка. Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у п'ятій поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка збираємо. Співчуття рідним!», – зазначив Садовий.

Попередньо відомо, що під час удару загинула 14-річна дівчинка.

Оперативна інформація за наслідками обстрілу Львова від Андрія Садового станом на 8:00 pic.twitter.com/X0Az6hJIJw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 4, 2024

Також Садовий повідомив, що уражені 50 будинків. Більшість – у центрі міста. З шести будинків людей будуть відселяти. У Львові також пошкоджено два медичних заклади та дві школи.

У зв'язку з наслідками атаки у Львові тимчасово перекрито рух на кількох вулицях, зокрема на Скнилівському мосту та вулиці Коновальця. Трамвай №2 курсуватиме лише до вокзалу, а автобуси №52, 92, 21 та 84 змінили маршрут і рухаються по вулиці Збиральній.