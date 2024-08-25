РФ вдарила по готелю у Краматорську: поранені журналісти, серед них – іноземці (фото)

Одна людина перебуває під завалами

У ніч на 25 серпня російські загарбники вдарили по Краматорську. Постраждали троє журналістів: громадяни України, США та Великої Британії. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Черговою мішенню в місті став готель – наразі відомо про двох поранених, ще одна людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих – журналісти, громадяни України, США та Великої Британії», – заявив очільник області.

Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.

За словами Філашкіна, на місці удару працюють органи влади, поліція та рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція.

Нагадаємо, що внаслідок нічного обстрілу Харкова постраждали шестеро осіб. Влучання сталося у Слобідському районі міста.

Також ворог завдав удару по приватному сектору у Чугуєві. Серед постраждалих – дитина чотирьох років. У неї гостра реакція на стрес, госпіталізація не знадобилася. Ще двом жінкам також надали допомогу на місці.

Крім того, увечері 24 серпня російські війська завдали авіаційно-ракетного удару по приватному сектору міста Суми. Внаслідок двох влучань попередньо постраждало семеро людей, двоє з яких перебувають у важкому стані.