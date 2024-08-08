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Примусова евакуація на Донеччині. Влада назвала населені пункти, з яких вивозитимуть людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Примусова евакуація на Донеччині. Влада назвала населені пункти, з яких вивозитимуть людей
Евакуація з населених пунктів проводиться броньованим транспортом силами поліції та ДСНС
фото з відкритих джерел

Вадим Філашкін: «Йдеться про населені пункти, наближені до лінії розмежування на 10 км»

На Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Селидівської, Гродівської, Курахівської, Мирноградської, Новогродівської та Іллінівської громади. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. 

Йдеться про населені пункти, наближені до лінії розмежування на 10 км, зауважив Філашкін.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації розповів, що евакуація з вишезгаданих населених пунктів проводиться броньованим транспортом силами поліції та ДСНС.

«Родини доправляємо до евакуаційного хабу, а звідти далі – до місць тимчасового проживання у Рівненській та Полтавській областях, а також в інших регіонах України», – пояснив він. 

За словами Філашкіна, ще два тижні тому у Торецьку перебували 5,5 тис. людей, зараз лишилося до трьох тисяч. Ворог кожного дня руйнує Торецьк авіабомбами КАБ-250, КАБ-500, величезну кількість цих бомб скидає на місто.

Також начальник Донецької обласної військової адміністрації повідомив, що вздовж лінії фронту на Донеччині проживає 63 тис. людей, з них 3400 дітей, але, визнає він, кожен день люди виїжджають, тому що лінія фронту просувається.

Нагадаємо, Координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану 5 серпня ухвалив рішення щодо проведення примусової евакуації дітей з їхніми батьками або законними представниками з окремих населених пунктів  Донецької області.

До слова, на Сумщині оголошено евакуацію місцевого населення із 23 населених пунктів п'яти громад Сумського району. Стосується це 10-кілометрової прикордонної території. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Читайте також: Донеччина на лінії вогню. Інтерв’ю з головою ОВА про зуби дракона, ждунів і… скандальні клумби
Теги: ворог евакуація населення влада Торецьк Донеччина

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Примусова евакуація на Донеччині. Влада назвала населені пункти, з яких вивозитимуть людей
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