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У Сумах пролунали вибухи

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Сумах пролунали вибухи
У Сумах знову чути вибухи
фото: ілюстративне

У Сумах зафіксовано пуски російських керованих авіабомб

Сьогодні, 10 серпня, близько 22:17 російська тактична авіація здійснила черговий підступний удар по Сумській області, запустивши керовані авіабомби. Пізніше з'явилася інформація про вибухи в місті. Про це повідомили  Повітряні Сили.

Це вже не перший випадок використання КАБ по мирних населених пунктах Сумщини. Російські загарбники продовжують тероризувати прикордонні регіони України, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права та наражаючи на небезпеку життя цивільного населення.

Українські військові вживають усіх необхідних заходів для захисту від повітряних атак противника. Проте, загроза з повітря залишається актуальною, тому мешканців закликають бути пильними та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Як повідомлялося, в Ізмаїльському районі Одеської області внаслідок атаки російських дронів постраждали двоє людей. Сталося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували пожежу.

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Читайте також, що 11 травня о 16:10 у Сумах та о 16:26 у Кривому Розі пролунали вибухи. Напередодні ударів Повітряні сили України повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні.

Теги: населення повітря військові авіація

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