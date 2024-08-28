На планеті стає все менше свободи. Чому так сталося
«Вороги свободи всюди різні. Десь – правителі-автократи, десь – олігархи-монополісти, десь – держслужбовці-бюрократи»
З кожним роком на планеті стає все менше свободи і все більше цензури. Це стосується не лише авторитарних країн на Сході, але й т.зв. «демократичних» (а насправді бюрократичних) країн на Заході.
Цензури стає все більше не тільки у фізичному просторі – в кампусах китайських, російських і, сюрприз-сюрприз, британських та американських вишів. Цензури стає все більше в колишньому «просторі свободи» – інтернеті, як на Сході, так і на Заході. Гугл цензурує контент не згірше за Яндекс – сьогодні він приховує інформацію, яку вільно видавав ще 10, а то й всього п'ять років тому. Браузери блокують доступ до окремих сайтів на власний розсуд.
Вороги свободи всюди різні. Десь – правителі-автократи, десь – олігархи-монополісти, десь – держслужбовці-бюрократи. Але що цікаво – всюди ці вороги прикриваються однією й тією самою ширмою – безпекою.
А більшість населення в усіх країнах, на жаль, не цінують свою свободу на належному рівні. І часто самі приходять до цензорів з проханням: «поневольте нас, але захистіть нас». Дорослі діти дозволяють комусь іншому вирішувати, що читати в мережі.
Але ті, хто поступаються свободою заради безпеки, втрачають свободу і не отримують безпеку.
Антиутопії значно ближче, ніж здається.
Але на відміну від ХХ століття, втекти від них буде вже нікуди.
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