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Сергій Громенко Історик

На планеті стає все менше свободи. Чому так сталося

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«Вороги свободи прикриваються однією й тією самою ширмою – безпекою»
ілюстративне фото: Depositphotos

«Вороги свободи всюди різні. Десь – правителі-автократи, десь – олігархи-монополісти, десь – держслужбовці-бюрократи»

З кожним роком на планеті стає все менше свободи і все більше цензури. Це стосується не лише авторитарних країн на Сході, але й т.зв. «демократичних» (а насправді бюрократичних) країн на Заході.

Цензури стає все більше не тільки у фізичному просторі – в кампусах китайських, російських і, сюрприз-сюрприз, британських та американських вишів. Цензури стає все більше в колишньому «просторі свободи» – інтернеті, як на Сході, так і на Заході. Гугл цензурує контент не згірше за Яндекс – сьогодні він приховує інформацію, яку вільно видавав ще 10, а то й всього п'ять років тому. Браузери блокують доступ до окремих сайтів на власний розсуд.

Вороги свободи всюди різні. Десь – правителі-автократи, десь – олігархи-монополісти, десь – держслужбовці-бюрократи. Але що цікаво – всюди ці вороги прикриваються однією й тією самою ширмою – безпекою.

А більшість населення в усіх країнах, на жаль, не цінують свою свободу на належному рівні. І часто самі приходять до цензорів з проханням: «поневольте нас, але захистіть нас». Дорослі діти дозволяють комусь іншому вирішувати, що читати в мережі.

Але ті, хто поступаються свободою заради безпеки, втрачають свободу і не отримують безпеку.

Антиутопії значно ближче, ніж здається.

Але на відміну від ХХ століття, втекти від них буде вже нікуди.

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Джерело
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Теги: олігархи населення цензура

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