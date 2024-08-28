Окупанти атакували Кривий Ріг у день жалоби: є поранені

У місті пошкоджені інфраструктура та авто

Російські війська знову обстріляли Кривий Ріг. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільних. На зараз відомо про трьох постраждалих», – каже він.

За словами голови ОВА, у місті пошкоджені інфраструктура та авто, також сталося займання.

Натомість голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що росіяни ракетою уразили об'єкт цивільної інфраструктури.

«Швидкі» забрали вже чотирьох людей до лікарні. Працюють усі екстрені та комунальні служби», – зазначив він.

Варто зазначити, що 28 серпня у Кривому Розі на Дніпропетровщині оголошено день жалоби після російського удару, де загинуло чотири людини.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі. Раніше повідомлялося, що унаслідок удару по готелю в Кривому Розі загинуло двоє осіб, ще четверо людей поранено.

Ворожа ракета влучила у готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю. Пошкоджено шість магазинів, чотири багатоквартирні житлові будинки та вісім автомобілів.

Як згодом стало відомо, у Кривому Розі на місці удару по готелю завершено пошуково-рятувальні роботи.