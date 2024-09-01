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The Times: Росія може захопити весь Донбас і загрожувати Дніпропетровщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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The Times: Росія може захопити весь Донбас і загрожувати Дніпропетровщині
Захисникам не вистачає людей, боєприпасів і сну, вони здають позиції, пише The Times
фото з відкритих джерел

Незначним стратегічним призом для Москви в цій битві буде захоплення транспортного вузла Покровська

Британське видання The Times опублікувало статтю професора оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона Майкла Кларка, який прогнозує, що російські війська можуть захопити всю Донеччину й навесні 2025 року загрожувати Дніпропетровщині.

«Захисникам не вистачає людей, боєприпасів і сну. Вони здають позиції, в той час як Москва, схоже, готова пожертвувати необмеженою кількістю військ для Покровська. Як і в Маріуполі, Сєвєродонецьку, Бахмуті та Авдіївці, російські війська, схоже, мають намір зрівняти місто з землею, щоб заволодіти уламками.

Незначним стратегічним призом для Москви в цій битві буде захоплення транспортного вузла Покровська і висоти в Часовому Ярі, а потім використання їх як плацдармів для більш масштабного наступу на північ і захід, щоб захопити решту Донбасу і загрожувати Дніпропетровській області навесні наступного року», – ідеться у публікації.

Кларк зазначає, що жодна зі сторін не очікує вирішення на полі бою цього року, обидві роблять зусилля задля прориву в наземній війні у 2025 році.

«І кожна з них сподівається, що цей поєдинок армреслінгу покращить їхні шанси в майбутніх битвах, а також переконає їхніх прихильників у решті світу в тому, що військовий успіх дійсно перебуває в межах їхніх можливостей. Лише один з них виявиться правим», – сказано в статті.

Як зазначає автор, українські стратеги, ймовірно, сподіваються, що наступ на Курську область РФ посилить політичний тиск на російського правителя Володимира Путіна, оскільки ціна його тривалої агресивної війни стане більш зрозумілою для населення РФ.

«Якою б привабливою не була ця мета для київських лідерів, їм, можливо, доведеться змиритися з тим, що в процесі її досягнення вони можуть втратити Покровськ і Часів Яр. У такому разі і президент Зеленський, і його воєначальник Олександр Сирський можуть опинитися під власним політичним тиском», – пише видання.

Майкл Кларк – запрошений професор оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона і почесний член Королівського інституту об'єднаних збройних сил.

Нагадаємо, що в суботу, 31 серпня, українські сили продовжували проводити атаки у Курській області РФ, проте підтверджених наступів, за даними американських аналітиків, не було. 

До слова, російські окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на північ від Часового Яру, зокрема здійснили просування до східної Григорівки. 

За прогнозом The Telegraph, російські окупаційні війська активно просуваються на Покровському напрямку та можуть досягти міста до середини вересня, однак повністю його захопити не вдасться.

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Теги: росія Олександр Сирський наступ Москва населення місто президент Донбас окупанти Часів Яр

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