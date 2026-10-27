Нічна атака на Буковину: постраждали двоє охоронців

Медики надали допомогу постраждалим

Унаслідок удару російської терористичної армії по Чернівецькій області постраждали двоє цивільних охоронців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Чернівецької ОВА Руслана Осипенка.

«Одразу після ворожої атаки і до пізньої ночі екстрені служби Буковини працювали над ліквідацією її наслідків. Станом на 02:15 усім споживачам, які залишилися без світла через пошкодження об’єкта енергетики, відновили електропостачання», – йдеться у повідомленні.

Також, за уточненою інформацією влади, постраждали двоє цивільних охоронців. Медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

«Близько третьої ночі росія знову намагалася атакувати Буковину ударним безпілотником. Сили протиповітряної оборони знищили його на відкритій місцевості в межах Дністровського району, тож обійшлося без постраждалих і руйнувань», – додав Осипенко.

Нагадаємо, увечері 26 жовтня російські війська атакували Чернівецьку область реактивним ударним безпілотником. За інформацією начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Руслана Осипенка, унаслідок падіння уламків дрона було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Згодом в частині Чернівців зникла електроенергія. Перебої вплинули на роботу громадського транспорту, світлофорів і водопостачання.