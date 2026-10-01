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Уповноважений президента з санкцій назвав країни, які досі постачають деталі для російської зброї

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Уповноважений президента з санкцій назвав країни, які досі постачають деталі для російської зброї
Росія продовжує використовувати іноземні компоненти для модернізації ударних дронів та подальших ударів по Україні
фото: ДСНС, Генштаб ЗСУ

Власюк: «У російській зброї залишається дуже багато швейцарських і американських компонентів»

Попри санкції та експортні обмеження, Росія продовжує отримувати іноземні компоненти для виробництва ракет і безпілотників. Серед них залишаються деталі китайського, американського, швейцарського, японського та іншого походження. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Радник президента зазначив, що останнім часом є позитивна динаміка – Україні вдалося домогтися припинення окремих постачань компонентів до Росії на десятки мільйонів доларів. Водночас цих результатів недостатньо, оскільки російський військово-промисловий комплекс продовжує знаходити нові шляхи обходу обмежень.

Він розповів, що Україна працює як із виробниками компонентів, так і з третіми країнами, через які продукція може потрапляти до Росії. «У нас є ще ідеї, які ми зараз реалізовуємо: і щоб компанії-виробники суворіше контролювали ланцюжки своїх продажів, і щоб треті країни не мали бажання пропускати мікроелектроніку до РФ», – сказав уповноважений президента.

Одним із прикладів Власюк назвав Таїланд. За його словами, українська сторона нещодавно працювала з країнами Південної Азії щодо посилення експортного контролю.

«Наприклад, Таїланд пообіцяв вже до кінця року впровадити зміни у своєму експортному контролі. Якщо так станеться, звідти буде набагато важче вивезти щось до Росії», – розповів він.

Власюк наголосив, що особливо важливим є контроль з боку безпосередніх виробників. «Але я вважаю, що в першу чергу має бути посилення контролю на рівні виробника. Якщо компоненти швейцарської STMicroelectronics знаходять в дев'яти з десяти російських дронів, напевно, вони щось не те роблять», – заявив уповноважений президента.

Раніше Власюк також повідомляв, що Україна виявляє в російських засобах ураження компоненти виробництва США, Швейцарії, Німеччини, Японії, Тайваню та Китаю. За його словами, частина деталей, виготовлених у 2025-2026 роках, досі потрапляє до Росії попри санкції.

Окремо Власюк звернув увагу на ситуацію з американськими та японськими виробниками. «Так само деякі інші компанії-виробники і в США, і в Японії роблять абсолютно недостатньо, і ми продовжуємо на них тиснути у різний спосіб», – сказав уповноважений президента України.

Водночас, за словами Власюка, є й позитивні приклади. Зокрема, Україна практично перестала виявляти в російській зброї компоненти нідерландського походження.

«Репутаційні ризики від того, що їхні компоненти опиняються в РФ, набагато більші. Є позитивні приклади – ми вже практично не бачимо в російській зброї нідерландських компонентів, але залишається дуже багато і швейцарських, і американських», – зазначив чиновник.

Власюк додав, що щодо американських компонентів ситуація поступово змінюється на краще, оскільки американські правоохоронні органи активніше працюють над перекриттям каналів постачання. Водночас Росія постійно шукає нові способи отримання необхідних деталей.

«Насправді змін за останні чотири роки відбулося багато. Інше питання, що Росія теж не стоїть на місці: вони постійно шукають якісь способи привозити, купувати, доставати тощо. Плюс лишається Китай – величезний ринок, всі хочуть щось на ньому продавати і ніхто реально не контролює, що відбувається з їхньою продукцією далі», – сказав уповноважений президента.

Раніше повідомялось, що Росія намагалася замінити американські процесори у бортових комп'ютерах ракет «Кинжал» власними мікросхемами, однак згодом відмовилася від такого рішення. У новішому зразку російської ракети фахівці знову виявили електроніку зі США. 

До слова, в ракеті, яка у вересні 2025 року вдарила по будівлі Кабінету міністрів, знайшли 38 компонентів виробництва США, Японії, Великої Британії та Швейцарії. Серед американських виробників були, зокрема, Altera, Texas Instruments та Analog Devices.

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Теги: Владислав Власюк війна дрон політика санкції

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