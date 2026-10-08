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«Шлях конфронтації з Росією погіршить становище країн ЄС». Захарова пригрозила Європі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Шлях конфронтації з Росією погіршить становище країн ЄС». Захарова пригрозила Європі
Захарова виступила із новими заявами про конфлікт з Європою
фото: РИА

Представниця МЗС Росії заявила, що нібито «Росія нікому не загрожує»

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія нібито не має наміру вступати у збройний конфлікт із Європою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Я про всяк випадок повторю: Росія нікому не загрожує. Президент Росії, міністр закордонних справ Росії неодноразово заявляли про відсутність у Москви планів щодо збройного конфлікту із Західною Європою», – сказала Захарова.

Представниця МЗС цинічно додала: «Шлях конфронтації з Росією лише погіршить становище країн Європейського Союзу та ЄС загалом. Чим складніші проблеми виникають у членів ЄС через їхні власні помилки та прорахунки у зв’язку з тим, що вони стали на шлях гібридної війни з нашою країною, тим більш неймовірні великомасштабні плани вони приписують у цій сфері нашій країні».

Нагадаємо, президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єґер заявив, що Німеччина ризикує бути втягнутою у збройний конфлікт із Росією. 

Як повідомлялося, НАТО розробляє нову концепцію дій на випадок можливого нападу Росії. Стратегія під назвою «Теорія перемоги» має визначити послідовність відповіді Альянсу на вторгнення та передбачає активне використання безпілотників і штучного інтелекту.

Також Естонія також змінює свою оборонну стратегію через загрозу з боку Росії та переходить до «активної оборони». Країна посилює війська біля кордону та закуповує далекобійні системи HIMARS, M57 і Chunmoo.

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Теги: Європейський Союз Європа війна росія

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