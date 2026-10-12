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Генерал НАТО спрогнозував, що буде з європейською допомогою Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Генерал НАТО спрогнозував, що буде з європейською допомогою Україні
Алексус Грінкевич зробив заяву про допомогу Україні
фото: скриншот з відео

В Європі набирають силу політичні сили, які критикують подальшу підтримку України

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що європейці повинні посилити підтримку України у відповідь на російські гібридні атаки. Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, передає «Главком».

Хоча в Європі набирають силу політичні сили, які критикують подальшу підтримку України, а у 2027 році мають відбутися вирішальні вибори, Гринкевич висловив переконання, що ці сили будуть «поглинені» «центральною роллю» України для європейської безпеки. «Гадаю, їм дуже швидко стане очевидним, що саме слід робити і чому це необхідно для їхньої власної національної безпеки», – сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо можливості завершення війни між Україною та Росією і про те, як на це вплинула дизельна угода президента Дональда Трампа з Путіним, він заявив, що воліє зосередитися на військових аспектах.

«Вікна можливостей відкриваються й закриваються. Ми маємо шукати такі можливості й використовувати їх, поки вони є», – додав військовий.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив про новий комплексний пакет підтримки від Німеччини. Його сума склала понад €1,3 млрд. 

Також Україна домовилася з партнерами про постачання необхідних 20-мм боєприпасів, які використовуються, зокрема, під час протидії російським безпілотникам. До забезпечення потреб українських військових долучилися Іспанія, Бельгія та Польща.

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Теги: НАТО війна військова допомога

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