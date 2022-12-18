Нічна атака на Нікополь: є постраждалий та руйнування (фото)

У Нікополі понівечені кілька приватних будинків

Окупанти вгатили по Нікопольщині з важкої артилерії

У ніч на неділю, 18 грудня, російські окупанти п‘ять разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Загарбники поцілили по трьох громадах: Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Медики надали йому допомогу.

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У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія.

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фото: Валентин Резніченко/Facebook

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали.