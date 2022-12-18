Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічна атака на Нікополь: є постраждалий та руйнування (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Нікополь: є постраждалий та руйнування (фото)
У Нікополі понівечені кілька приватних будинків
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Окупанти вгатили по Нікопольщині з важкої артилерії

У ніч на неділю, 18 грудня, російські окупанти п‘ять разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Загарбники поцілили по трьох громадах: Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Медики надали йому допомогу.

У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія.

4 фото
На весь екран
фото: Валентин Резніченко/Facebook

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали.

Теги: війна окупанти росія Дніпропетровщина обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На окупованих територіях загарбники встановлюють свої порядки
Запорізька область: окупанти готують жителям «новорічний подарунок»
Сьогодні, 07:21
Виноробня та всі виноградники були окуповані 24 лютого
Окупанти знищили виноробню, що пережила до цього дві світові війни
Сьогодні, 06:49
Ворожі снаряди травмували цивільних мешканців
Окупанти атакували цивільні об’єкти на Донеччині: фото наслідків
Вчора, 15:56

Події в Україні

Нічна атака на Нікополь: є постраждалий та руйнування (фото)
Нічна атака на Нікополь: є постраждалий та руйнування (фото)
Випалена земля: Бахмут з висоти пташиного польоту (відео)
Випалена земля: Бахмут з висоти пташиного польоту (відео)
Запорізька область: окупанти готують жителям «новорічний подарунок»
Запорізька область: окупанти готують жителям «новорічний подарунок»
У лавах армії РФ назріває конфлікт між «вагнерівцями» та бойовиками «ДНР» – ISW
У лавах армії РФ назріває конфлікт між «вагнерівцями» та бойовиками «ДНР» – ISW
На сході та півдні України оголошено повітряну тривогу: карта
На сході та півдні України оголошено повітряну тривогу: карта
Скільки ще триватиме війна в Україні: прогноз Арестовича
Скільки ще триватиме війна в Україні: прогноз Арестовича

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
120K
Зухвалі удари по російських авіабазах. Фаховий розбір з пілотом важкого бомбардувальника
12K
Генерал ЗСУ розповів, коли саме можна чекати нового наступу з Білорусі
9275
Постачав окупантам запчастини, воду та харчі: СБУ затримала зрадника
8048
Китай починає пожирати РФ
7913
Кремль очікує, що Україна атакує Москву в новорічну ніч
7776
У росіян істерика: Зеленський заявив, що готовий вийти на ринг із Путіним (відео)

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Вчора, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту