Нічна атака на Нікополь: є постраждалий та руйнування (фото)
Окупанти вгатили по Нікопольщині з важкої артилерії
У ніч на неділю, 18 грудня, російські окупанти п‘ять разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Загарбники поцілили по трьох громадах: Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.
У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Медики надали йому допомогу.
У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали.
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