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Нічна «бавовна» у Криму: окупанти заявили про 17 збитих дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна «бавовна» у Криму: окупанти заявили про 17 збитих дронів
На світанку у Криму прогриміла серія вибухів
фото ілюстративне

«Губернатор» окупованого Севастополя стверджує, що в місті серйозних пошкоджень немає

Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявляє про нібито ліквідацію 17 українських безпілотників над окупованим Кримом та акваторією Чорного моря.

«Черговими засобами ППО дев'ять українських безпілотних літальних апаратів знищено та вісім перехоплено над акваторією Чорного моря та територією Республіки Крим», – йдеться в повідомленні.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що у Севастополі відпрацювала система ППО.

За його даними, уламки від одного із збитих дронів нібито впали на дах приватного будинку в Андріївці, там виникла невелика пожежа. Також уламки впали у дворі одного з приватних будинків у Орлівці. Развожаєв повідомив про постраждалого чоловіка.

Також, за його словами, зафіксовано інформацію про падіння фрагментів збитих безпілотників у районі Качі.

«Серйозних ушкоджень будівель та комунікацій у Севастополі не зафіксовано», – стверджує Развожаєв.

Нічна «бавовна» у Криму: окупанти заявили про 17 збитих дронів фото 1

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 7 листопада в Бахчисарайському районі Криму, що біля Севастополя, пролунали гучні вибухи

Теги: війна окупанти безпілотник вибух Крим

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