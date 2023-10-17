Загарбники перекидають техніку і бойовиків в Джанкой – партизанський рух «Атеш»

За інформацією, отриманою від партизанів, регулярно вирушають військові вантажні транспорти до аеродрому

Російські окупанти у страху перед контрнаступом ЗСУ в Криму, перекидають значні ресурси в Джанкой. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

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«Агенти відзначають прибуття значних сил російських окупантів до Джанкоя», – йдеться в повідомленні.

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За інформацією, отриманою від партизанів, регулярно вирушають військові вантажні транспорти до аеродрому, що може свідчити про наявність військових сил на цьому об'єкті.

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За даними «Атеш», окупанти готуються до оборони Криму, оскільки відчувають невпевненість щодо можливості утримання Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, 17 жовтня, рано-вранці у кількох районах тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи. Так, повідомляється про вибух о 4-й годині ранку в Новофедорівці, що на заході півострова. А в проміжку з 5:30 по 6:00 було чути чотири потужні вибухи на південному заході від Красноперекопська, що на півночі Криму.