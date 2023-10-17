Загарбники перекидають техніку і бойовиків в Джанкой – партизанський рух «Атеш»
За інформацією, отриманою від партизанів, регулярно вирушають військові вантажні транспорти до аеродрому
Російські окупанти у страху перед контрнаступом ЗСУ в Криму, перекидають значні ресурси в Джанкой. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».
«Агенти відзначають прибуття значних сил російських окупантів до Джанкоя», – йдеться в повідомленні.
За інформацією, отриманою від партизанів, регулярно вирушають військові вантажні транспорти до аеродрому, що може свідчити про наявність військових сил на цьому об'єкті.
За даними «Атеш», окупанти готуються до оборони Криму, оскільки відчувають невпевненість щодо можливості утримання Херсонської та Запорізької областей.
Нагадаємо, 17 жовтня, рано-вранці у кількох районах тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи. Так, повідомляється про вибух о 4-й годині ранку в Новофедорівці, що на заході півострова. А в проміжку з 5:30 по 6:00 було чути чотири потужні вибухи на південному заході від Красноперекопська, що на півночі Криму.
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