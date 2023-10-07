У декількох містах Криму пролунали вибухи

Повідомлялося, що Кримський міст було перекрито

Вибухи чутно у Євпаторії, Джанкої та Красноперекопську

Увечері суботи, 7 жовтня, в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Користувачі заявили про те, що на аеродромі у Джанкої спрацювала сирена й було чути вибухи. Звуки вибухів також пролунали в Євпаторії.

Мешканці Красноперекопська повідомили про вибухи, а згодом заявили, що в місті було чутно автоматну стрільбу.

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Раніше стало відомо, що Кримський міст було перекрито.

Нагадаємо, 7 жовтня в окупованому місті Джанкой на півострові Крим пролунав вибух. Спочатку місцеві пабліки розповіли, що мешканці Криму чули вибухи в Чорноморському, Красноперекопському та Джанкойському районах окупованого півострова. В небі також бачили сліди від роботи протиповітряної оборони.

Пізніше очевидці сфотографували наслідки ймовірного «прильоту» в Джанкої. А російські пабліки звітували про збиття ракети С-200 на півночі Криму в районі Джанкоя.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Севастополі надвечір 6 жовтня пролунали гучні вибухи.