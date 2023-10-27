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Пропагандисти заявили про напад на колаборанта Царьова у Ялті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пропагандисти заявили про напад на колаборанта Царьова у Ялті
За словами пропагандистів, Царьов наразі перебуває в реанімації
фото з відкритих джерел

За словами пропагандистів, стан Царьова дуже важкий

У тимчасово окупованій Ялті напали на колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова. Про це повідомили колаборант Володимир Рогов і воєнкор Юрій Котенок.

«Щодо ситуації з Олегом Царьовим. Стан Олега дуже важкий. На цей час він у реанімації. Жодного поножів'я не було. У Олега стріляли», – написав Рогов. Котенок також стверджує, що у Царьова стріляли

Радник так званого глави Криму Олег Крючков не спростував інформацію про поранення Царьова, втім закликав дочекатися офіційних коментарів від окупантів.

Раніше у соцмережах писали, що вночі біля будинку Царьова було помічено правоохоронців та машини швидкої допомоги.

Олег Царьов – колишній український підприємець і народний депутат, який зрадив Україну. Переховується в окупованому Криму від слідства, провадженого Генеральною прокуратурою України за звинуваченням у державній зраді.

Нагадаємо, зрадник Олег Царьов заявив, що у разі програшу Росії «доведеться шандарахнути ядерною зброєю по жінках і дітях» в Україні.

Раніше зрадник та колаборант Олег Царьов визнав, що російська політична система далека від ідеалу – і винен у цьому лише диктатор Путін.

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Теги: Крим війна Олег Царьов колабораціонізм

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