Пропагандисти заявили про напад на колаборанта Царьова у Ялті

За словами пропагандистів, стан Царьова дуже важкий

У тимчасово окупованій Ялті напали на колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова. Про це повідомили колаборант Володимир Рогов і воєнкор Юрій Котенок.

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«Щодо ситуації з Олегом Царьовим. Стан Олега дуже важкий. На цей час він у реанімації. Жодного поножів'я не було. У Олега стріляли», – написав Рогов. Котенок також стверджує, що у Царьова стріляли



Радник так званого глави Криму Олег Крючков не спростував інформацію про поранення Царьова, втім закликав дочекатися офіційних коментарів від окупантів.

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Раніше у соцмережах писали, що вночі біля будинку Царьова було помічено правоохоронців та машини швидкої допомоги.

Олег Царьов – колишній український підприємець і народний депутат, який зрадив Україну. Переховується в окупованому Криму від слідства, провадженого Генеральною прокуратурою України за звинуваченням у державній зраді.

Нагадаємо, зрадник Олег Царьов заявив, що у разі програшу Росії «доведеться шандарахнути ядерною зброєю по жінках і дітях» в Україні.

Раніше зрадник та колаборант Олег Царьов визнав, що російська політична система далека від ідеалу – і винен у цьому лише диктатор Путін.