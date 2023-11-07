Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Криму прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Криму прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Севастополі оголосили повітряну тривогу

У ніч проти 7 листопада в Бахчисарайському районі Криму, що біля Севастополя, пролунали гучні вибухи. Про це повідомляє «Кримський вітер».

Підписники зазначають, що від вибухів спрацьовували сигналізації машин. При цьому, автори каналу допускають, що вибухи могли звучати в стороні бази повітряно-космічних сил РФ на аеродромі Бельбек.

Водночас так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв, заявив, що в Севастополі спрацювало ППО і нібито збило п'ять безпілотників.

Після цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, що 4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

Своєю чергою, Міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.

Читайте також: Удар ЗСУ по кораблю «Аскольд»: з'явилися фото та відео пошкоджень
Теги: росіяни відео вітер Україна корабель Міноборони РФ Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі правоохоронці перевіряються контакти зрадника та його можливості щодо передачі таємних даних
ДБР повідомило про підозру агенту Кремля, який служив на Закарпатті зв’язківцем (оновлено)
9 жовтня, 17:10
Кілька разів жінка приїжджала до інтернату, але онука їй не повертали
Депортація українських дітей: жінка 76 днів намагалася повернути онука додому
20 жовтня, 01:00
18 березня 2022 року Олександр Єфремов залишив Україну залізницею
Обвинувачений у держзраді екснардеп Єфремов втік з України
23 жовтня, 13:28
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 18 жовтня
Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальники попередили про загрозу обвалу будинку
18 жовтня, 14:26
Фінансування для України Джонсон хоче пов'язати з охороною південного кордону Штатів, у чому республіканці розходяться з демократами
Спікер Палати представників США може значно затримати допомогу Україні – The Hill
2 листопада, 16:29
Андрій Юсов вважає, що антиєврейські погроми у Дагестані організували російські спецслужби
Представник ГУР розповів, хто стоїть за погромами у Дагестані
1 листопада, 06:27
За 12 місяців окупанти випустили 14 балістичних ракет по Києву
Столична влада повідомила, скільки ракет і дронів Росія випустила по Києву за рік
23 жовтня, 16:16
Вчора ворог обстріляв с. Огірцеве Чугуївського району, пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа
РФ дронами атакувала Марганецьку громаду, на Херсонщині загинув 13-річний хлопець: ситуація в регіонах
26 жовтня, 11:11
Через негоду без світла залишалися 306 тисяч споживачів
Через негоду в низці областей споживачі лишилися без світла
28 жовтня, 14:26

Події в Україні

ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
У Криму прогриміли вибухи
У Криму прогриміли вибухи
ЗСУ збили ворожий «Шахед» у Дніпропетровській області
ЗСУ збили ворожий «Шахед» у Дніпропетровській області
Загибель помічника Залужного: поліція з'ясувала перші обставини трагедії
Загибель помічника Залужного: поліція з'ясувала перші обставини трагедії
Окупанти обстріляли дорогу біля Красногорівки на Донеччині: є загиблий
Окупанти обстріляли дорогу біля Красногорівки на Донеччині: є загиблий
Загибель помічника Залужного Частякова: стали відомі нові деталі
Загибель помічника Залужного Частякова: стали відомі нові деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Країна ЄС готує неприємний сюрприз українським біженцям
35K
Чи можуть співробітники ТЦК заходити на приватну територію? Роз'яснення
16K
Український ОТРК «Сапсан». Гендиректор «Укроборонпрому» заінтригував новиною
11K
Терміни воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс до Ради законопроєкти
11K
Топ країн, в яких створені найкращі умови для українських біженців
8938
Мовні закиди Фаріон: Екскомандир «Азова» жорстко відповів мовознавиці

Новини

7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)
Вчора, 16:49
Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Вчора, 07:28
Удар по Одесі та його наслідки: головне за ніч
Вчора, 06:48
Хмарно з проясненнями, місцями дощ: прогноз погоди на 6 листопада
Вчора, 03:54
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту