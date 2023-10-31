Окупанти повідомили, на що підуть кошти від продажу квартири Зеленських у Криму

Олена Зеленська придбала квартиру у житловому комплексі «Імператор» у Лівадії у квітні 2013 року

Окупанти у Криму розпродують «націоналізоване» майно українців

Окупаційна влада Криму має намір направити кошти, отримані з продажу ялтинської квартири президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени, на підтримку учасників «спеціальної військової операції» та їхніх сімей. Про це повідомив російським ЗМІ так званий голова державної ради окупованого Криму Володимир Константінов.

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Нагадаємо, 30 жовтня російські окупанти повідомили, що продали на відкритому аукціоні ялтинську квартиру сім'ї Зеленських за 44,3 млн руб.

Родині Зеленського належала квартира у житловому комплексі «Імператор» у ялтинському селищі Лівадія площею 119,5 кв м. Вона була придбана у 2013 році за $164 тис. Також у Лівадії зареєстровано паркувальне місце площею 16,1 кв м.

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Пропагандисти наголошують, що президентське подружжя ніколи не проживало в цій нерухомості, а лише зробило косметичний ремонт, пофарбувавши стіни.

Як повідомлялося, у квартирі Зеленських є вітальня з панорамним видом, спальня, ванна кімната та кухня відкритого плану з обідньою зоною. Квартира не мебльована і неелектрифікована. Помешкання розташоване на 5-му поверсі будинку, з балкона відкривається вид на Чорне море та Лівадійський палац, який колись був будинком відпочинку останнього російського царя Миколи ІІ, розстріляного більшовиками в 1918 році.

Як раніше повідомляли ЗМІ, Олена Зеленська придбала квартиру у житловому комплексі «Імператор» у Лівадії у квітні 2013 року разом із паркомісцем. Вартість цього майна оцінювали в 1,3 млн грн (понад $160 тис. за курсом валют того періоду).

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24 травня 2023 року російські загарбники заявили, що нібито націоналізували квартиру президента України Володимира Зеленського у тимчасово окупованому Криму. Крім квартири першої леді України, так звана влада півострова «націоналізувала» ще 56 об'єктів нерухомості, що належать українським бізнесменам, політикам та підприємствам.