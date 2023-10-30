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У Криму потужні вибухи: піднімається дим (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Криму потужні вибухи: піднімається дим (фото)
Наслідки «бавовни» в Криму, 30 жовтня 2023 року
фото з соцмереж

Офіційної інформації поки немає

Жителі тимчасово окупованого Криму почули гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Більше того, з’явилася інформація про прильоти.

Зокрема, стовп диму піднімається в районі Стрілецької бухти в Севастополі.

Також повідомляють про приліт по аеродрому «Саки» у Новофедорівці.

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Протягом дня ворог атакував Херсон з артилерії. Є постраждалі. У 43-річної жінки вибухова травма, осколкове поранення кінцівки. У 36-річної жінки осколкове поранення склом потилиці. Ще один постраждалий –  чоловік. У нього вибухова травма.

Теги: Крим окупанти ЗСУ війна

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