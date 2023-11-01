Окупанти з Ялти їздили з візитом до Туреччини. МЗС відреагувало

Відповідно до норм міжнародного права, Кримський півострів – частина території України

Російські окупанти взяли участь в засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад, а також обговорювали можливість укладення угоди про встановлення побратимських відносин із муніципальним районом Бейлiкдюзю міста Стамбул. На це вже відреагувало Міністерство закордонних справ України.

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«Отримали інформацію про візит представників російської окупаційної адміністрації в Ялті до Туреччини. Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайною серйозністю. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації», – написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Ніколенко наголосив, що відповідно до норм міжнародного права, Кримський півострів – частина території України, тимчасово окупована Росією.

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«Резолюції Генеральної Асамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму, зокрема шляхом контактів із окупаційними адміністраціями. Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію та не допускатиме її повторення в майбутньому», – додав він.

Нагадаємо, триває 616-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 43 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.