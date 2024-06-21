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Нічна ракетна атака по Україні. Повітряні сили розкрили намір окупантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нічна ракетна атака по Україні. Повітряні сили розкрили намір окупантів
У ніч на 21 червня окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами
фото з відкритих джерел

Окупанти застосовують різні методи атаки, намагаючись знайти слабкі місця української ППО

Під час нічної атаки 21 червня Росія намагалася атакувати критичну інфраструктуру України. Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Всі чотири ракети було знищено. По Кіровоградській та Херсонській областях ворог здійснив пуски з першої ночі. Намагався традиційно вразити наші критичні об'єкти, однак нічого не вдалося», – сказав він.

За словами Євлаша, цієї ночі окупанти не використовували дрони-камікадзе. Проте Сили оборони готуються до різних сценаріїв атаки, які може використати ворог.

«Ресурси навіть у такої великої країни не є безлімітними. Крім того, на третій рік війни росіяни вже розуміють, що не так просто в деяких випадках атакувати об'єкти, оскільки ми також вживаємо заходів для убезпечення наших інфраструктурних об'єктів від нападів противника», – наголосив Євлаш.

Як зазначив речник Повітряних сил, окупанти намагаються знайти слабкі місця української ППО, тому застосовують різні методи атаки.

«Як от цієї ночі ми бачили лише керовані ракети. Інколи ворог робить паузи, взагалі не атакує. Тому це така собі гра на виснаження. Вони намагаються знайти слабкі шпарини в той час, як ми намагається маневрувати наявними силами і засобами аби відбивати ці атаки», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 21 червня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 21 червня 2024 року
фото: Командування Повітряних сил/Facebook

Раніше стало відомо, що російські окупанти вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції.

Нині триває 849-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2024 року 
Теги: окупанти Повітряні сили ЗСУ війна обстріл російська ракета

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