У Херсоні жінка покусала представників ТЦК, які хотіли перевірити документи її сина

60-річна мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського

У Херсоні жінка вкусила поліцейського за руку, перешкоджаючи поліцейським перевірити документи свого 23-річного сина. Подія трапилася на території ринку в Корабельному районі міста, повідомляє департамент комунікацій поліції Херсонської області.

Як зазначається, чоловік за віком і так не підлягає мобілізації, але 60-річна мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського.

За даними поліції, правоохоронці спільно з представниками ТЦК та СП відповідно до чинного законодавства здійснювали заходи з документування адміністративних правопорушень. Один із чоловіків відмовився надавати будь-які документи, що підтверджували б його особу, та став поводитись агресивно.

«В цей момент, перешкоджаючи поліцейським перевірити документи 23-річного сина, жінка вкусила за руку поліцейського. Користуючись моментом, чоловік втік», – йдеться у повідомленні.

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