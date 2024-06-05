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У Херсоні жінка покусала представників ТЦК, які хотіли перевірити документи її сина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Херсоні жінка покусала представників ТЦК, які хотіли перевірити документи її сина
Перешкоджаючи перевірці документів сина, жінка вкусила поліцейського за руку
фото: пресслужба поліції

60-річна мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського

У Херсоні жінка вкусила поліцейського за руку, перешкоджаючи поліцейським перевірити документи свого 23-річного сина. Подія трапилася на території ринку в Корабельному районі міста, повідомляє департамент комунікацій поліції Херсонської області.

Як зазначається, чоловік за віком і так не підлягає мобілізації, але 60-річна мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського.

За даними поліції, правоохоронці спільно з представниками ТЦК та СП відповідно до чинного законодавства здійснювали заходи з документування адміністративних правопорушень. Один із чоловіків відмовився надавати будь-які документи, що підтверджували б його особу, та став поводитись агресивно.

«В цей момент, перешкоджаючи поліцейським перевірити документи 23-річного сина, жінка вкусила за руку поліцейського. Користуючись моментом, чоловік втік», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інцидент за участю співробітників ТЦК та поліцейських біля станції метро «Деміївська». Там заявили, що співробітники поліції та військовослужбовці діяли в рамках закону. 

Раніше у Дніпропетровському обласному ТЦК прокоментували відео конфліктної ситуації, що сталася 1 червня у місті Дніпро між співробітниками військкомату та чоловіком у цивільному. 

Також відомо, що на Буковині поліція доставлятиме затриманих на кордоні ухилянтів до ТЦК 

Читайте також: Відстрочка від мобілізації: кого «підставив» уряд? Пояснення адвоката 

 

Теги: війна мобілізація ТЦК Херсон поліція

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