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Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2024 року
Підрозділами Сил оборони відбито чотири штурмові дії російських окупантів в районах Стариці та Вовчанська
фото: 128 ОГШБр

Відбулося близько 110 бойових зіткнень

Протягом доби противник завдав по території України три ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 38 авіаційних ударів із застосуванням 57 КАБів, задіяв 435 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 2 849 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Відбулося близько 110 бойових зіткнень. Російські загарбники намагаються використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря. Українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках – самі здійснюють результативні активні дії з покращення стійкості оборони.

На Харківському напрямку

Відбулося сім бойових зіткнень. Підрозділами Сил оборони відбито чотири штурмові дії російських окупантів в районах Стариці та Вовчанська. Ситуація напружена, але контрольована українськими військами. На даний час триває бій в районі Вовчанська. Наші захисники активно протидіють та завдають втрат ворогу.

Попередньо, втрати противника з початку доби на цьому напрямку склали 68 осіб. Знищено три артилерійські системи, 12 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Два танки, три артилерійських системи, сім автомобілів та одну спецтехніку було пошкоджено.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2024 року фото 2
фото: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

Відбулося 19 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Новоєгорівка та Невське. Ще по одному бойовому зіткненню тривають в районах Петропавлівки та Невського.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2024 року фото 3
фото: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

Відбулося 16 боєзіткнень. Спроби російських окупантів просунутися в районах Тернів, Торського та Серебрянського лісу усіпіху не мали. Незважаючи на активність ворога, українськими військовими проводяться заходи щодо посилення переднього краю оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2024 року фото 4
фото: deepstatemap.live

На Краматорському напрямку

Агресор шість разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Всі спроби були безуспішними. Втрат наших позицій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2024 року фото 5
фото: deepstatemap.live

На Сіверському напрямку

Ворог вісім разів атакував наші позиції поблизу Білогорівки, де намагався вклинитися в бойовий порядок українських підрозділів. Ситуація напружена. Оборонці України докладають максимум зусиль аби не допустити просування російських окупантів в глибину нашої території.

На Покровському напрямку

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня, подекуди за підтримки авіації, застосовуючи КАБи, агресор здійснив 25 штурмових дій та намагався наростити значні зусилля із вогневого контролю практично уздовж всієї лінії зіткнення. На окремих ділянках ворог має частковий успіх. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника.

Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали більше 220 окупантів вбитими та пораненими. Знищено шість бойових броньованих машин, чотири автомобілі та один ПТУР. Пошкоджень зазнали одна бойова броньована машина, одна гармата та два міномети.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2024 року фото 6
фото: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується девʼять бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Водяне. Підрозділи Сил оборони відбивають атаки противника та посилюють стійкість оборонних рубежів.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2024 року фото 7
фото: deepstatemap.live

На Времівському напрямку

Російські окупанти не полишають спроб потіснити українських захисників із зайнятих позицій. Шість атак окупантів наші воїни відбили в районі Старомайорського. Одна ще продовжується. Сили оборони контролюють ситуацію.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2024 року фото 8
фото: deepstatemap.live

На Оріхівському напрямку

Відбулося три бойових зіткнення. Російським окупантам не вдалося відтіснити наші підрозділи від Малої Токмачки.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2024 року фото 9
фото: deepstatemap.live

На Придніпровському напрямку

Окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з позицій на лівобережній частині Дніпра. 10 бойових зіткнень суттєвих змін в обстановку на даній ділянці не внесли. Українські військові продовжують контролювати ситуацію, втрат наших позицій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня 2024 року фото 10
фото: deepstatemap.live

Українські воїни завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення.

Нагадаємо, триває 826-й день повномасштабної війни в Україні. 

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Теги: Костянтинівка окупанти військові повітря озброєння танки втрати ворог

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