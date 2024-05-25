ЗСУ знищили пів мільйона окупантів, мережа відреагувала

Втрати російської армії склали, як одна Рязань або два Таганроги

За понад два роки повномасштабної війни ЗСУ знищили пів мільйона окупантів. Станом на 25 травня втрати російської армії, за даними Генштабу, становлять 500 080 осіб. Мережа відреагувала на таке «ювілейне» число російських втрат.

Спецпідрозділ ГУР МО України «Артан» на сторінці у фейсбуці написав, що українські захисники «з'їли і не скривилися».

«…Вони (російські загарбники, – ред.), як очманілі, лізуть на наші позиції, падають в окопи, ми їх знищуємо. Вони знову лізуть, ми їх знову знищуємо – тих, кому вдалося дістатися ближче… І так безперестанку…. Ворог кратно перевищує нас числом. Ворог не рахує людські життя. Ворог перемелює своїх та найманців у «мʼясних штурмах». Та їхні плани розбиваються об незламних українських воїнів. І 500 тисяч знешкоджених загарбників – цьому підтвердження. Дякуємо кожному, завдяки кому цей подвиг став можливим! Полювання триває. Слава Україні!», – ідеться у повідомленні.

Журналіст, а зараз військовий, Дмитро Когана, підрахував, що втрати російської армії склали, як одна Рязань або два Таганроги.

«Маємо 500 тисяч денацифікованої русні. Якщо казати мовою аналогій, то це Рязань, або два Таганрога. У переводі на м’ясо це близько 40 тисяч тонн. Це на 8 тисяч тонн більше, ніж важить останкінська телевежа без фундаменту. Або чотири Ейфелевих вежі», – написав він у соціальній мережі X.

На «ювілей» росіян також відреагували прикордонники. У ДПСУ саркастично зауважили: «Пекло від сьогодні налічує понад 500 тисяч росіян, які обрали шлях «асвабаждєнія», – прикріпивши фото із сатаною, який говорить, що у нього «не вистачить казанів» для загарбників.

Нагадаємо, триває 822-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, окупанти просунулися на північний схід від Харкова. Російські війська атакували на Сіверському напрямку, вздовж лінії Куп’янськ-Сватове, на схід від Часового Яру, поблизу Авдіївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).