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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Результати мирного саміту. Кого обере Росія для наступних переговорів?

glavcom.ua
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Глобальний саміт миру був проведений 15-16 червня 2024 року у Швейцарії
фото: president.gov.ua

На мирних переговорах Росію представлятиме Дмитро Медведєв?

Доволі стримано сприймаю результати Швейцарського Саміту миру і вважаю його обмежено успішним. Хоча й визнаю, що за умов, що склалися, досягнути більшого було вкрай складно.

З позитиву – це те, що Саміт таки відбувся, хоча Росія і Китай доклали чимало зусиль для його зриву. У спільному комюніке у черговий раз було підкреслено, що мир в Україні повинен базуватися на визнанні нашого суверенітету та територіальній цілісності, а також інших принципах ООН. Там є навіть завуальована згадка про «мирний план Зеленського» у вигляді посилання на резолюцію ООН, яка на цьому плані і базується.

З негативу – те, що ми втрачаємо світову підтримку, у першу чергу, з боку Глобального Півдню. Тому що згадану резолюцію ООН підтримало 140 країн, а більш м’яке комюніке Саміту – лише 80, та ще й два учасники згодом відкликали підписи.

Недоімперія постійно співає країнам Африки і Латинської Америки про боротьбу з колоніалізмом, виставляючи Європу і США у вигляді загарбників. І ця риторика непогано лягає на колективну свідомість колишніх колоній, у яких повно застарілих претензій до розвинутих країн.

Але чому Україна практично мовчить про те, що ми ведемо визвольну війну проти того, щоб нас знову силою не зробили російською колонією?! Україна, а ніяка не Росія насправді очолює антиколоніальну боротьбу у світі! І ми не хочемо бути колонією ні Штатів, ні Європи, і тому укладаємо конкретні безпекові угоди з різними країнами.

Скільки представників Глобального Півдня належним чином проінформовані про цю позицію України? У значній кількості з них взагалі переконані, що це Україна за наказом США напала на Росію, і та зараз відчайдушно боронить власні території...

І є ще один значний результат Саміту, який поки що не можна однозначно визначити як позитивний або негативний. Це те, що у спільному комюніке фактично анонсовані майбутні переговори за участі агресора, бо інакше мирний процес не буде успішним.

Президент Зеленський вважає, що як тільки РФ почне дотримуватися принципів ООН, то з нею можна буде домовлятися про мир. Але з якого дива у Кремля виникне таке прозріння і каяття – невідомо.

Є два варіанти участі недоімперії у наступному Саміті миру. Або її буде представляти хтось відносно чистий на зразок Кириєнка, що отримав вказівку бути адекватним. Або це буде умовний Алкодмитро, який почне розповідати, що України не існує і не існувало, Європа давно замерзла без російського газу, а Штати зазнали геополітичної поразки, тому на додачу до п’яти українських областей треба віддати Росії ще й Аляску...

Адекватність агресора на переговорах, які вже точно будуть, визначить фронт. А у цьому сенсі все вкрай складно, хоча є й обнадійливі ознаки.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія саміт Дмитро Медведєв Україна війна

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