Головна Світ Політика
search button user button menu button

На німецького депутата скоєно напад за підтримку України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На німецького депутата скоєно напад за підтримку України
Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер
фото з відкритих джерел

Постраждав політик Християнсько-демократичного союзу

У Німеччині скоєно напад на депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера, який підтримує збільшення допомоги Україні у війні з РФ. Про це пише Schwäbische Post.

Повідомляється, що інцидент стався в місті Аален вранці 1 червня біля агітаційного намету партії Християнсько-демократичний союз (ХДС). Постраждалий заявив, що нападник назвав його «розпилювачем війни».

«Я простояв там приблизно п’ять хвилин, коли він [нападник] підійшов до мене і закричав, назвавши мене «розпалювачем війни»… Після цього він штовхнув мене і повалив намет, під яким ми стояли. Я не знав, хто це був, подумав, що мені потрібен запис, і пішов за ним із мобільним телефоном. Тоді він підбіг до мене, вдарив, а потім штовхнув», – розповів Кізеветтер.

За даними ЗМІ, нападником був Петер Бауер, кандидат у депутати місцевої ради від іншої політичної сили.

Нагадаємо, що очільник комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликала мобілізувати 900 тисяч німецьких резервістів з огляду на загрозу з боку Росії. 

До слова, Федеральний уряд Німеччини дозволив Україні бити по Росії своєю зброєю. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив цей дозвіл, однак назвав важливе обмеження. 

Також повідомлялося, що міноборони ФРН підписало новий контракт на постачання до бундесверу чотирьох систем Patriot, також готується рамковий договір на постачання ще чотирьох систем із 2028 року. Нові закупівлі передусім покликані заповнити прогалини, які виникли внаслідок постачання Україні систем ППО. 

Теги: Німеччина депутат війна напад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українському суспільству потрібно розуміння перемоги, щоб не відчувати себе загнаним у глухий кут
Перемога починається з розуміння: стратегія для всіх українців
22 травня, 17:37
Асан Ісенаджиєв сім місяців перебував у полоні, зокрема в тому бараку в Оленівці, який підірвали росіяни
Колишній військовополонений з «Азова» звернувся з проханням до президента Туреччини (відео)
2 травня, 15:40
Протягом останніх тижнів Росія кинула величезні ресурси на українську оборону по всьому східному фронту
Західна розвідка прогнозує посилення атак Росії на Україну – CNN
10 травня, 02:08
Петер Сійярто вважає, що єдиний реалістичний шлях завершення війни – дипломатія
Угорщина вважає, що НАТО «прямує величезними кроками до війни»
10 травня, 23:02
Очно навчаються школярі переважно на заході та центрі країни
Понад чверть українських дітей не можуть відвідувати школу через війну
23 травня, 17:14
У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух
У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух
12 травня, 15:22
У тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух
У тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух
12 травня, 21:48
Серед чотирьох тисяч засуджених, хто виявив бажання долучитися до Сил оборони, немає жінок
Глава Мін’юсту розповів, чи мобілізуватимуть ув'язнених жінок
29 травня, 19:24
Наразі армія РФ більше та краще оснащена за українську
Росія накопичує війська для наступу на Сумщині – The Washington Post
Вчора, 03:04

Політика

Зеленський про спробу РФ зірвати Глобальний саміт миру: Є не дуже гарна інформація
Зеленський про спробу РФ зірвати Глобальний саміт миру: Є не дуже гарна інформація
На німецького депутата скоєно напад за підтримку України
На німецького депутата скоєно напад за підтримку України
ЗМІ: Контррозвідці Британії доручено зосередитися на шпигунах із Ірану, Китаю та РФ
ЗМІ: Контррозвідці Британії доручено зосередитися на шпигунах із Ірану, Китаю та РФ
Передача Україні F-16: аналітики попередили про серйозний виклик для ЗСУ
Передача Україні F-16: аналітики попередили про серйозний виклик для ЗСУ
Ллойд Остін заявив, що війна з Китаєм не є неминучою
Ллойд Остін заявив, що війна з Китаєм не є неминучою
У нас немає плану Б, якщо Україна впаде – прем'єрка Естонії
У нас немає плану Б, якщо Україна впаде – прем'єрка Естонії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю: Кремль відреагував
67K
На Закарпатті представники ТЦК намагалися мобілізувати крішнаїтів: чим усе закінчилося
21K
Британський полковник заявив, що європейські війська будуть змушені воювати в Україні
20K
Очільник штабу РДК спрогнозував майбутнє Росії
17K
Здійснилася мрія «любителів Росії» в Криму
9771
Олігарх Новинський отримав благословення від Єрусалимського патріарха

Новини

Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
Вчора, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
Вчора, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
31 травня, 17:06
Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
29 травня, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
29 травня, 11:00

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua