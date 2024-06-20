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Росія оголосила в розшук екскомандувача Десантно-штурмовими військами ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія оголосила в розшук екскомандувача Десантно-штурмовими військами ЗСУ
У 2023 році Забродський склав мандат нардепа для роботи в керівництві ЗСУ
фото з відкритих джерел

Росія вже не вперше оголошує українських посадовців та військових у розшук

Російська Федерація розшукує колишнього нардепа і командира Десантно-повітряними військами ЗСУ Михайла Забродського за «кримінальною статтею». Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МВС.

Зазначається, що, основа для розшуку – кримінальна стаття. Втім, яка саме не повідомляється.

Росія оголосила в розшук екскомандувача Десантно-штурмовими військами ЗСУ фото 1

Нагадаємо, російське МВС також оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. Їх також розшукуватимуть за неназваними кримінальними статтями.

Це не вперше, коли у РФ українських посадовців оголошують у розшук. Так, у березні суд у Москві заочно арештував голову СБУ Василя Малюка за нібито скоєння терористичного акту, його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.

Серед інших – ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник ГУР МО Кирило Буданов та командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Раніше російське Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук народну депутатку України Юлію Тимошенко.

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Теги: війна ЗСУ розшук росія Михайло Забродський депутат

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