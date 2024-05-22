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Суд визнав ухилянтом батька п’яти дітей, який мав борги за аліменти

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Суд визнав ухилянтом батька п’яти дітей, який мав борги за аліменти
У суді багатодітний батько визнав провину. Додав, що розкаюється і засуджує свій вчинок
фото: depositphotos.com

Обвинувачений також підробив довідку виконавчої служби, яку подав до ТЦК

На Дніпропетровщині тракториста і батька п’яти неповнолітніх дітей визнано винним в ухиленні від мобілізації та підробці документів. Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, які замінено на рік випробувального терміну, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

14 лютого 2024 року обвинувачений прибув до ТЦК, який направив його на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). За її результатами, чоловіка було визнано придатним до військової служби. Водночас він є багатодітним батьком і, відповідно до законодавства, має відстрочку від мобілізації. Проте у ТЦК йому зробили зауваження: дадуть відстрочку за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів.

На момент проходження ВЛК тракторист мав заборгованість із аліментів. При цьому вирішив підробити довідку державного виконавця. За допомогою власної комп’ютерної техніки обвинувачений виготовий фейковий документ, у якому йшлося про відсутність боргів зі сплати аліментів. Вказаний псеводокумент чоловік подав до ТЦК, плануючи отримати відстрочку від мобілізації.

У суді багатодітний батько визнав провину. Додав, що розкаюється і засуджує свій вчинок. Феміда погодилася застосувати до обвинуваченого умовний термін покарання, оскільки «це не демотивує інших осіб, які підлягають мобілізації, не створює в очах громадян та суспільства негативне враження безладдя та безкарності, не знижує рівень військової дисципліни і боєздатність підрозділів ЗСУ». Адже в обвинуваченого на утриманні перебуває п’ять неповнолітніх дітей і він має право, згідно із законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Тим паче на момент розгляду справи чоловік закрив усі борги із аліментів.

Тут варто наголосити: 11 квітня 2024 року нардепи ухвалили у другому читанні закон про посилення мобілізації. Він містив норму про те, що багатодітні батьки, у яких є заборгованість із аліментів більше трьох місяців, не можуть претендувати на відстрочку від мобілізації. Ця норма набула чинності 18 травня 2024 року.

Як повідомляв «Главком», на Полтавщині суд визнав винним батька сімох неповнолітніх дітей в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, яке замінив на два роки іспитового терміну. Обвинувачений зазначив: офіційно не записаний як батько дітей тому що, шлюб з дружиною не реєстрували. Усі діти носять прізвище матері. Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей.

Крім цього, на Сумщині представник релігійної організації «Свідки Єгови» одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. 

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Теги: війна гроші мобілізація Дніпропетровщина аліменти вирок ухилянти батько

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