Що саме передасть Норвегія ЗСУ поки невідомо

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом. Про це очільник українського міністерства повідомив у Twitter.

Зазначається, що Норвегія надасть Україні новий пакет військової допомоги. Що саме увійде в новий пакет поки не відомо.

«Я мав телефонну розмову зі своїм другом і колегою Міністром оборони Норвегії. Ми вдячні уряду Норвегії за рішення надати новий пакет військової допомоги та підготовку українських солдатів», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Норвегія передала Україні бронеавтомобілі Iveco Lav III. Загалом ЗСУ отримали 14 одиниць бронетранспорту.

Також Норвежці планують зібрати 55 мільйонів крон, щоб придбати для української армії беспілотник «Байрактар».

Нагадаємо, триває 175-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог завдав авіаудару неподалік Мар’їнки. Рашисти мають частковий успіх у напрямку населених пунктів Опитне та Новомихайлівка. Загарбники здійснили безуспішну спробу просунутися у напрямку Шевченкового. З метою уточнення позицій вогневих засобів та корегування вогню окупанти задіяли БПЛА.