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    Події в Україні

    «Нова пошта» потрапила у скандал: пенсіонер, який переніс інфаркт, «доставляв» свій холодильник на 5-й поверх

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    У Нікополі пенсіонер, який переніс інфаркт, &laquo;доставляв&raquo; свій холодильник на 5-й поверх - «Нова пошта» потрапила у скандал: пенсіонер, який переніс інфаркт, «доставляв» свій холодильник на 5-й поверх
    У Нікополі пенсіонер, який переніс інфаркт, «доставляв» свій холодильник на 5-й поверх
    Ілюстраційне фото

    «Нова пошта» вибачилася за те, що трапилося, назвавши випадок неприпустимим

    Кур'єри «Нової пошти» попали в новий скандал з доставкою товару клієнту. Своєю історією поділився блогер Денис Гороховський в Фейсбуці.

    За його словами, доставку холодильника замовив самотній пенсіонер з Нікополя, який переніс інфаркт. В умовах замовлення було обумовлено, що кур'єри донесуть замовлення до дверей, однак вийшло інакше.

    Гороховський написав, що замовлення привіз один кур'єр, який подзвонив пенсіонеру і заявив, що не зможе підняти холодильник самостійно на п'ятий поверх, а тому або той спуститься і допоможе тягти його до дверей, або він залишить його біля під'їзду.

    «Пенсіонер розгубився і замість того, щоб набрати мене, просто вирішив, що у нього немає вибору. І ось старий чоловік, котрий переніс інфаркт, тягнув на собі холодильник на п'ятий поверх, тому що логістикою в «Новій пошті» займаються дол *** б, які не здатні зіставити а і б, але при цьому із задоволенням беруть гроші за послуги, які вони не можуть надати», - обурився блогер.

    «Нова пошта» вибачилася за те, що трапилося, назвавши випадок неприпустимим.

    Зазначимо, що цієї весни «Нова пошта» підвищила тарифи.

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    Теги: тарифи гроші скандал Нова пошта чоловік послуги пошта
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    «Нова пошта» потрапила у скандал: пенсіонер, який переніс інфаркт, «доставляв» свій холодильник на 5-й поверх