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    «Нова пошта» спростила відправлення посилок за кордон

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    Раніше клієнти приходили до відділення вже з верифікованою онлайн-заявкою на міжнародне відправлення - «Нова пошта» спростила відправлення посилок за кордон
    Раніше клієнти приходили до відділення вже з верифікованою онлайн-заявкою на міжнародне відправлення
    Фото: Нова пошта

    Тепер для міжнародної відправки, як і будь-якої іншої посилки, оператору достатньо назвати країну, контактні дані одержувача й оголошену вартість

    Компанія «Нова пошта» скасувала необхідність попереднього оформлення онлайн-заявки на сайті для відправлення міжнародних посилок у відділенні.

    Як повідомляється на сайті компанії, тепер для міжнародної відправки, як і будь-якої іншої посилки, оператору достатньо назвати країну, контактні дані одержувача й оголошену вартість. Детальний інвойс заповнює співробітник «Нової пошти Глобал», який за необхідності зв'язується з клієнтом телефоном.

    Раніше клієнти приходили до відділення вже з верифікованою онлайн-заявкою на міжнародне відправлення, а оператору потрібно було перевірити її зміст на відповідність інвойсу та на предмет заборонених до пересилання товарів.

    «Ми завжди прислухаємося до наших клієнтів, адже хочемо, щоб їм було легко користуватися послугами. Тому спростили відправлення міжнародних відправлень і продовжуємо спрощення наших сервісів», – коментує рішення СЕО «Нова пошта Глобал» Юрій Беневітський.

    Водночас у компанії наголосили, що для того щоб оформити міжнародне відправлення у відділенні потрібно принести відправлення обов'язково в розгорнутому вигляді, щоб зробити його загальний опис згідно з митним законодавством і встановити оголошену вартість.

    У разі відправлення понад однієї позиції, з клієнтом обов'язково зв'яжеться телефоном співробітник «Нової пошти Глобал» для заповнення інвойсу для митниці.

    «Нова пошта Глобал», що входить до групи компаній «Нова пошта», у першому кварталі 2021 року доставила 2,5 млн відправлень, що вдвічі більше, ніж минулого року.

    Група компаній «Нова пошта» охоплює, зокрема, компанії «Нова пошта», «НП Логістик», NovaPay і «Нова пошта Глобал».

    Зазначимо, що цієї весни «Нова пошта» підвищила тарифи.

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    Теги: тарифи бізнес Нова пошта послуги кордон пошта
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    «Нова пошта» спростила відправлення посилок за кордон