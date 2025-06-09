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Рейтинг зарплат мерів Київщини 2024: хто очолив список

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рейтинг зарплат мерів Київщини 2024: хто очолив список
До першої п’ятірки також увійшли голови Вишгородської, Димерської, Коцюбинської, Пристоличної та Славутицької громад (на фото зліва направо)
фото: «Голка»

У 2024 році кількість мерів громад Київщини, зарплата яких склала понад 1 млн грн, збільшилася майже вдвічі

Десять голів громад Київщини отримали за минулий рік понад 1 млн грн. Минулого року таких голів громад було лише шість. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження громадської ініціативи «Голка». 

За даними дослідження, рейтинг очолює традиційно сільський голова Пристоличної громади (Бориспільський район) Микола Каськів від партії «Слуга народу». Тільки якщо у 2023 році його зарплата була 1, 4 млн грн, то минулого року вона виросла майже на 300 тис. грн. 

До першої п’ятірки також увійшли голови Вишгородської, Димерської, Коцюбинської та Славутицької громад. Такі результати аналізу декларацій оприлюднила громадська ініціатива «Голка».

Десять голів громад Київщини отримали за минулий рік понад 1 млн грн
Десять голів громад Київщини отримали за минулий рік понад 1 млн грн
інфографіка: громадська ініціатика «Голка»

На думку голови громадської ініціативи Ірини Федорів, народні депутати і мери, звісно, мають отримувати гідні зарплати, але вона не розуміє, як може мати зарплату у понад мільйон голова Коцюбинського «Слуга народу» Сергій Даніш.

«Громада селища Коцюбинське входить у перелік тих громад, які отримали найбільше дотацій. Тут влада дозволяє собі витрачати півтора мільйони гривень у війну на скульптури, зокрема на скульптуру юного князя Володимира. Як селище без неї жило всі ці роки? То як після реформи адмінтерустрою у нас в столиці залишився шматок Київської області, який як анклав є неспроможною громадою? Громада отримала 16,5 млн дотацій і більше мільйона гривень віддала торік голові. Для порівняння, у дотаційному Богуславі мер отримав удвічі менше, ніж голова Коцюбинського – 596 тис. грн», – додає Федорів. 

Топ-5 дотаційних громад Київщини у 2024 році
Топ-5 дотаційних громад Київщини у 2024 році
інфографіка: громадська ініціатива «Голка»

Нагадаємо, на запит нардепки Ніни Южаніної щодо кількості працівників «Укрпошти», які отримують заробітну плату понад 100 тис. грн на місяць, гендиректор Ігор Смілянський відмовився надавати відповідь. До того ж, як зауважила нардепка, «Укрпошта» щомісячно нараховує генеральному директору понад 1,5 млн грн зарплати. «Укрпошта» зауважує, що члени Наглядової Ради, за винятком представників держави, які є державними службовцями, отримують винагороду, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 №668, у сумі 165 090 кожен місяць. Водночас голова Наглядової Ради отримує 20% надбавки за виконання функцій глави.

Також повідомлялося, що зарплати українських чиновників з січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У центральних державних органах вона становила 62 тис. грн.  За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників була 38,6 тис. грн. Таким чином наразі вона у 3,4 раза перевищує середній рівень по країні.

Теги: рейтинг Київщина чиновник громада влада зарплатня

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