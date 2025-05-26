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«Перша і третя дружини одна одній симпатизують». Євген Рибчинський розказав про своїх дружин і дітей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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фото з відкритих джерел

Нащадок легендарного Юрія Рибчинського привідкрив завісу особистого життя

Перша і третя дружини сина легендарного поета-пісняра Юрія Рибчинського Євгена спілкуються і дуже одна одній симпатизують. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому» «Юрію Рибчинському – 80! Син відповідає за батька».

«Сім’я з певного періоду – це закрита тема. Діти талановиті, як і всі українці. Це все, що я хочу сказати... Я тричі одружений. Досвід мені підказує, що говорити про внутрішній контур невдячно і небезпечно. Єдине, що скажу, перша і третя дружини спілкуються і дуже одна одній симпатизують», – каже він.

Перший шлюб Євген Рибчинський взяв у студентські роки, йому було лише 19. Перша дружина Анастасія подарувала йому сина Микиту. Вдруге Євген зважився на шлюб в 37, його обраницю звали Юлія. Сім’я переїхала до Сполучених Штатів. Від цього шлюбу Євген має трьох синів: Данила (2003 р.н.), Георгія (2011 р.н.) та Івана (2014 р.н.).

Євген Рибчинський з сином Микитою, якому 35 років
Євген Рибчинський з сином Микитою, якому 35 років
фото з особистого архіву Євгена Рибчинського
Євген Рибчинський з сином Данилом, якому 21 рік
Євген Рибчинський з сином Данилом, якому 21 рік
фото з особистого архіву Євгена Рибчинського

Після Революції Гідності Євген Рибчинський повернувся до України, став народним депутатом. А от Юлія відмовилась виїжджати з Коннектикута. Там вона має влаштоване життя, перемогла на конкурсі краси. Зараз Євген одружений втретє. Старший син, Марко, на відміну від батька, взяв шлюб у досить зрілому віці: після 30-ти. Саме він зробив Євгена дідусем, а Юрія Євгеновича  прадідом. Марко має сина Левка, який народився у 2023 році.

Раніше Рибчинський розповідав, що «зоряність» батька ніколи не давала йому особливих привілеїв. Юрій Рибчинський завжди жив скромно, не мав розкішних апартаментів чи автомобілів, а «Жигулі-копійку», придбану на зорі його творчості, Євген уже не пам'ятає.

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Теги: сім'я дружина Юрій Рибчинський Євген Рибчинський

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