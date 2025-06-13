Найдешевша квартира біля моря. Як купити житло в Одесі за $8 тис.

Серед найдешевших бюджетних варіантів – комуналки і мікроскопічні «однушки»

Упродовж травня середня вартість однокімнатних квартир продовжувала зростати у більшості регіонів України, зокрема й на Одещині, стверджують аналітики Dim.Ria. З-поміж українських областей Одеська – на десятому місці за ціною квартир на вторинному ринку нерухомості. Водночас попит на житло тут у травні суттєво зріс: активніше, ніж на Одещині, українці шукали дах над головою хіба що на Хмельниччині. Найдешевші квартири на ринку вторинної нерухомості в Одесі зараз можна придбати за $6-8 тис. Ще приблизно $1-1,5 тис. коштуватимуть послуги рієлтора у такій угоді.

«Главком» дослідив, яке житло мешканці Одеси можуть собі дозволити за таку скромну ціну.

Комунальна квартира поблизу узбережжя за $6 тис.

Кімната в комуналці поблизу узбережжя продається за $6 тис. скриншот з сайту rieltor.ua

Найдешевша пропозиція на вторинному ринку одеської нерухомості, яку можна знайти на спеціалізованих онлайн-майданчиках, нині вартує $6 тис. або 247 тис. грн за нинішнім курсом. Послуги рієлтора обійдуться додатково в $1,5 тис., про що зазначено в оголошенні. За цю ціну покупець отримає однокімнатну комунальну квартиру на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку на вул. Жоліо Кюрі, 34 (Пересипський район міста) – усього за 2 км від узбережжя Чорного моря.

Комунальні квартири – явище, що з’явилося в Україні у 1919 році, коли житло в СРСР почали націоналізувати. Найчастіше в такій квартирі одна сім’я займає не більше як одну кімнату, а кухнею, туалетом і душем користуються всі мешканці спільно. Після здобуття Україною незалежності переважна частина такого житла була приватизована. Нерухомість, яку розглянув «Главком», приватизована, але назва «комуналка» досі вживається на ринку й означає співжиття певної групи людей в одній квартирі.

За $6 тис. можна дозволити собі кімнату в одеській комуналці фото: rieltor.ua

Таке житло передбачає одну окрему кімнату площею 17,5 кв. м, у якій є два ліжка, стіл із двома стільцями, невеликий телевізор, шафа та холодильник. А от кухня й санвузол – територія, яку доведеться ділити з сусідами.

Як запевняє продавець, у кімнаті виконано якісний ремонт, встановлено металопластикове вікно та нові батареї. Право власності на житло підтверджується договором дарування.

Кухню й санвузол в одеській комуналці за $6 тис. доведеться ділити з сусідами фото: rieltor.ua

Кухню й санвузол в одеській комуналці за $6 тис. доведеться ділити з сусідами фото: rieltor.ua

Бонусом – зручна транспортна розв'язка, поблизу є кінцева зупинка маршрутки. Також неподалік будинку розташовані дві школи, дитячий садок і торговий центр.

Кімната без меблів за $6,5 тис.

За $6,5 тис. продається комунальна квартира на вулиці Чорноморського Козацтва скриншот з сайту atlanta.ua

Ще один бюджетний варіант у тому ж Пересипському районі. За $6,5 тис. або 268 тис. грн тут продається кімната в комуналці (уже приватизована) на другому поверсі цегляної п’ятиповерхівки на вулиці Чорноморського Козацтва. До моря звідси – взагалі подати рукою, менше кілометра.

За $6,5 тис. в Одесі можна дозволити собі кімнату без меблів фото: atlanta.ua

За $6,5 тис. в Одесі можна дозволити собі невелику кімнату без меблів фото: atlanta.ua

Принцип тут такий самий, як і в попередньому варіанті: санвузол і кухня – місця загального користування. Особистий простір обмежується однією кімнатою площею 9,7 кв. м. Тут уже виконано мінімалістичний косметичний ремонт. Зокрема, поклеєні шпалери, старий паркет, встановлені нові вікна. Але меблі доведеться докупити окремо.

Кухня в одеській комуналці за $6,5 тис. фото: atlanta.ua

Ванна кімната в одеській комуналці за $6,5 тис. фото: atlanta.ua

Санвузол облицьований сучасною плиткою, а на кухні працює електроплита. Також продавець обіцяє «дуже чисту парадну та добрих сусідів».

Компактна «однушка» за $8 тис.

За $8 тис. продається «однушка» на вулиці Чорноморського Козацтва скриншот з сайту dom.ria.com

Бюджету у $8 тис. уже вистачить на мікроскопічну однокімнатну квартиру зі своїми санвузлом і кухнею. Таке житло загальною площею 11,6 кв. м можна знайти на вже згаданій вулиці Чорноморського Козацтва. Компактна квартира розташована на першому поверсі цегляної триповерхівки, зведеної до 1917 року. Будинок має тихий внутрішній двір.

Будинок зведений до 1917 року, має тихий внутрішній двір фото: dom.ria.com

У помешканні виконаний капітальний ремонт, є сумісний санвузол та мінікухня, підведені всі комунікації. Майбутньому покупцеві дістануться меблі та побутова техніка. Зі зручностей тут є електрична плита, бойлер і диван.

За $8 тис. в Одесі можна придбати «однушку» загальною площею всього 11,6 кв. м фото: dom.ria.com

Нині тут мешкають квартиранти, які готові залишитися, якщо новий власник захоче здавати їм помешкання.

Одразу з порогу мешканця зустрічає кухня фото: dom.ria.com

Завдяки оригінальному архітектурному рішенню прийняти душ можна не відходячи від унітаза фото: dom.ria.com

Також продавець обіцяє зручне транспортне сполучення та розвинену інфраструктуру з магазинами, банками, аптеками та перукарнями в пішій доступності.

Занедбана квартира за $8 тис.

За $8 тис. продається «однушка» на вулиці Федора Пішеніна скриншот з сайту rieltor.ua

Пропозиція у стилі «дешево і сердито» – однокімнатна закинута квартира в одноповерховому цегляному будинку на вулиці Федора Пішеніна, 29 (Хаджибейський район) за $8 тис. Ще в $1,5 тис. обійдуться послуги рієлтора. До моря звідси – приблизно 4 км.

Квартира з житловою площею 15 кв. м має свій окремий вхід фото надане рієлторкою

Квартира потребує капітального ремонту фото надане рієлторкою

Квартира з житловою площею 15 кв. м має свій окремий вхід, що робить її схожою на приватний будинок. Утім, житло потребує повної реконструкції. Планування кімнат – суміжне. Як розповіла «Главкому» рієлторка, санвузла у квартирі не було, тож його доведеться робити «з нуля».

Квартира потребує капітального ремонту фото надане рієлторкою

«Однушка» на вулиці Федора Пішеніна за $8 тис. фото надане рієлторкою

Як повідомляв «Главком», найдешевші квартири на ринку вторинної нерухомості в Києві нині можна придбати за 670-790 тис. грн.

Нагадаємо, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), вперше оголосило про запуск серії конкурсів на управління арештованими квартирами, які будуть передані для потреб українських захисників, членів їхніх сімей та тих, хто втратив житло внаслідок війни.