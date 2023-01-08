Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна отримає від США нові ракети: як їх використовуватимуть ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна отримає від США нові ракети: як їх використовуватимуть ЗСУ
Штати передали Збройним силам України 4 тисячі одиниць Zuni
фото з відкритих джерел

Українські інженери можуть пристосувати військову техніку до застосування нових ракет

У рамках нового пакету військової допомоги від США Україна вперше отримає ракети Zuni та RIM-7 Sea Sparrow.

Zuni – це 127-мм некерована авіаційна ракета «повітря-земля». Маса бойової частини: 207-256 кг.

Найближчим аналогом Zuni в арсеналі ЗСУ вважають радянську некеровану 122-мм реактивну авіаракету С-13. Однак вона суттєво поступається Zuni у дальності враження мети. ЗСУ застосовують С-13 у війні проти Росії, б’ючи по штурмовиках Су-25 і гелікоптерах Мі-8.

RIM-7 Sea Sparrow («Морський горобець») – керована корабельна зенітна ракета малої дальності. Мінімальна дальність пострілу – 1,5 км, максимальна – 20-30 км, висота ураження – від 6 м до 15 240 м. Маса бойової частини – 40,5 кг, швидкість польоту – >3,5 Мах.

Ракета RIM-7 Sea Sparrow
Ракета RIM-7 Sea Sparrow
фото з відкритих джерел

Українським військовим вдалося пристосувати пускові установки «Бук» радянського виробництва для запуску «Морських горобців».

Загалом Штати передали Збройним силам України 4 тисячі одиниць Zuni. Про це повідомляє Defence Express.

За словами помічника міністра оборони США Лорі Купера, українські інженери можуть пристосувати військову техніку до застосування цих ракет. У той же час у Пентагоні про ракети Zuni були досить небагатослівними. Проте там зазначили, що передача ракет Zuni – це спроба допомогти зробити існуючий парк літаків максимально ефективним. Також у Пентагоні зауважили, що ця ракета посилить як літаки, так і гелікоптери.

Нагадаємо, Міноборони США опублікувало повний перелік озброєнь, що будуть передані в межах нового пакету допомоги.

 

Теги: Міноборони земля Україна повітря ракета США озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна отримає додаткову військову підтримку на $3,075 млрд
Головне за ніч: військова допомога зі США та «бавовна» у Севастополі
Вчора, 07:30
Кремль вибірково реагує на західні військові поставки та допомогу Україні
Надання Україні військової допомоги від США: ISW пояснив, чому мовчить Путін
Вчора, 05:51
Російські хакери атакували ядерні лабораторії в США – Reuters
Російські хакери атакували ядерні лабораторії в США – Reuters
Вчора, 12:09

Події в Україні

Росіяни готуються до наступу ЗСУ в двох областях – британська розвідка
Росіяни готуються до наступу ЗСУ в двох областях – британська розвідка
Окупанти вночі атакували касетними боєприпасами околиці Запоріжжя
Окупанти вночі атакували касетними боєприпасами околиці Запоріжжя
Україна отримає від США нові ракети: як їх використовуватимуть ЗСУ
Україна отримає від США нові ракети: як їх використовуватимуть ЗСУ
Нічні вибухи в Мелітополі: гуркіт декілька годин тривав на захопленому росіянами заводі
Нічні вибухи в Мелітополі: гуркіт декілька годин тривав на захопленому росіянами заводі
Чи вдасться росіянам захопити Бахмут: відповідь американських аналітиків
Чи вдасться росіянам захопити Бахмут: відповідь американських аналітиків
Арестович пояснив, як змінився характер постачання військової допомоги Україні
Арестович пояснив, як змінився характер постачання військової допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Фото дня з Лаври. Трагедія одіозного митрополита Павла
71K
Митрополит у вишиванці: українців вразило вбрання Епіфанія
30K
Скандал тижня. Український посол в Ізраїлі пояснив, чому не склалася розмова Зеленського з Нетаньяху
21K
Позбавлення громадянства священників Московської церкви: ЗМІ оприлюднили список
16K
Епіфаній звернувся до братії монастиря Києво-Печерської Лаври: час звільнитися від Москви
14K
8 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
Вчора, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту