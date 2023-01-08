Україна отримає від США нові ракети: як їх використовуватимуть ЗСУ

Українські інженери можуть пристосувати військову техніку до застосування нових ракет

У рамках нового пакету військової допомоги від США Україна вперше отримає ракети Zuni та RIM-7 Sea Sparrow.

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Zuni – це 127-мм некерована авіаційна ракета «повітря-земля». Маса бойової частини: 207-256 кг.

Найближчим аналогом Zuni в арсеналі ЗСУ вважають радянську некеровану 122-мм реактивну авіаракету С-13. Однак вона суттєво поступається Zuni у дальності враження мети. ЗСУ застосовують С-13 у війні проти Росії, б’ючи по штурмовиках Су-25 і гелікоптерах Мі-8.

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RIM-7 Sea Sparrow («Морський горобець») – керована корабельна зенітна ракета малої дальності. Мінімальна дальність пострілу – 1,5 км, максимальна – 20-30 км, висота ураження – від 6 м до 15 240 м. Маса бойової частини – 40,5 кг, швидкість польоту – >3,5 Мах.

Ракета RIM-7 Sea Sparrow фото з відкритих джерел

Українським військовим вдалося пристосувати пускові установки «Бук» радянського виробництва для запуску «Морських горобців».

Загалом Штати передали Збройним силам України 4 тисячі одиниць Zuni. Про це повідомляє Defence Express.

За словами помічника міністра оборони США Лорі Купера, українські інженери можуть пристосувати військову техніку до застосування цих ракет. У той же час у Пентагоні про ракети Zuni були досить небагатослівними. Проте там зазначили, що передача ракет Zuni – це спроба допомогти зробити існуючий парк літаків максимально ефективним. Також у Пентагоні зауважили, що ця ракета посилить як літаки, так і гелікоптери.

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Нагадаємо, Міноборони США опублікувало повний перелік озброєнь, що будуть передані в межах нового пакету допомоги.