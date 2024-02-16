Напад із Білорусі: прикордонники повідомили, чи є загроза

15 лютого у Білорусі був оголошений режим контртерористичної операції у Лельчицькому районі Гомельської області

На території Білорусі не спостерігаються ознаки створення ударних угруповань військ РФ

Наразі немає жодних ознак формування російських ударних груп на території Білорусі. Також не спостерігається значної активності на білоруському кордоні. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі УНН.

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Як зазначається, на запитання, чи спостерігаються на території Білорусі ознаки створення ударних угрупувань російських військ або достатньої кількості сил РФ для вторгнення в Україну, Демченко відповів: «Ні».

Нагадаємо, у Білорусі оголосили режим контртерористичної операції у Лельчицькому районі Гомельської області, яка межує з Україною. Лельчицький район розташований на південному заході Гомельської області. Адміністративний центр – селище Лельчиці. На півдні він межує з Житомирською і Рівненською областями України.

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До слова, у ЗМІ з'явилася інформація, що Білорусь нібито перекидає техніку до кордону з Україною. Ці дані є неправдивими. Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону. Демченко наголосив, що якась значна активність по той бік кордону з РБ не зафіксована. Він додав, що ДПСУ продовжує укріплювати український кордон та пильно його обороняти, аби не допустити жодних провокацій.

Нагадаємо, білоруські військової пройдуть навчання на території Росії, щоб перейняти досвід загарбників у війні проти України.