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Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Yайбільш ймовірно законопроект в цілому буде прийнято в останній тиждень лютого
фото: glavcom.ua

243 народних депутатів підтримали проєкт закону

Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект щодо посилення мобілізації. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію фото 1

«Законопроект прийнято без пропозицій Комітету. Далі внесення правок до 21 лютого і друге читання», – заявив Железняк.

За його словами, найбільш ймовірно законопроект в цілому буде прийнято в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні.

Нагадаємо,  6 лютого, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів.

30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. 

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у понеділок, 5 лютого, визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

Теги: мобілізація Верховна Рада

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