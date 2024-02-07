Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію

Yайбільш ймовірно законопроект в цілому буде прийнято в останній тиждень лютого

243 народних депутатів підтримали проєкт закону

Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект щодо посилення мобілізації. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

«Законопроект прийнято без пропозицій Комітету. Далі внесення правок до 21 лютого і друге читання», – заявив Железняк.

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За його словами, найбільш ймовірно законопроект в цілому буде прийнято в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні.

Нагадаємо, 6 лютого, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів.

30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у понеділок, 5 лютого, визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.