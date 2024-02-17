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На Закарпатті рятувальники визволили ухилянтів, які 11 годин просиділи на дереві

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Закарпатті рятувальники визволили ухилянтів, які 11 годин просиділи на дереві
Рятувальники передали чоловіків працівникам екстреної медичної допомоги
фото: Головне управління ДСНС України у Закарпатській області/Facebook

Чоловіки, перепливаючи Латорицю, змерзли і залізли на дерево посеред річки

На Закарпатті прикордонники разом із водолазами ДСНС врятували 30-річного мешканця Бердянська і 43-річного харків’янина. Чоловіки, перепливаючи Латорицю, змерзли і 11 годин провели на дереві посеред річки. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області.

На Закарпатті рятувальники визволили ухилянтів, які 11 годин просиділи на дереві фото 1

Уночі до рятувальників звернулися працівники Чопського прикордонного загону, які виявили на дереві посеред річки Латориця двох ухилянтів.

На Закарпатті рятувальники визволили ухилянтів, які 11 годин просиділи на дереві фото 2

«Чоловіки здолали частину річки, однак сильно замерзли, тож сил добратися до берегу вже не було. На допомогу прибули рятувальники, які за допомогою жилетів і нош визволили чоловіків та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги», – зазначили у ДСНС.

На Закарпатті рятувальники визволили ухилянтів, які 11 годин просиділи на дереві фото 3

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

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Теги: прикордонники Верховна Рада Закарпаття рятувальники законопроєкт

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