На Закарпатті рятувальники визволили ухилянтів, які 11 годин просиділи на дереві

Чоловіки, перепливаючи Латорицю, змерзли і залізли на дерево посеред річки

На Закарпатті прикордонники разом із водолазами ДСНС врятували 30-річного мешканця Бердянська і 43-річного харків’янина. Чоловіки, перепливаючи Латорицю, змерзли і 11 годин провели на дереві посеред річки. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області.

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Уночі до рятувальників звернулися працівники Чопського прикордонного загону, які виявили на дереві посеред річки Латориця двох ухилянтів.

«Чоловіки здолали частину річки, однак сильно замерзли, тож сил добратися до берегу вже не було. На допомогу прибули рятувальники, які за допомогою жилетів і нош визволили чоловіків та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги», – зазначили у ДСНС.

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Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.