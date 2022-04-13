Банкова відреагувала на слова Байдена про геноцид українців

Подоляк: «Це крок до того, щоб змусити РФ сісти на лаву підсудних»

Заява президента США Джо Байдена про російський геноцид в Україні дозволить змусити Росію сісти на лаву підсудних за військові злочини. Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

«Президент США показав готовність називати російські військові злочини геноцидом. Це крок до того, щоб змусити РФ сісти на лаву підсудних. Нашим партнерам вкрай важливо давати точні юридичні визначення того, що відбувається. Називати геноцид геноцидом - наближати кінець масовим вбивствам в Україні», - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив 12 квітня, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи «вчиняє диктатор геноцид» в іншій країні. Глава держави Володимир Зеленський подякував Байдену за таку позицію.

Нагадаємо, раніше Байден охарактеризував Путіна: військовий злочинець.

Також Байден після спілкування з українськими біженцями вилаяв Путіна. У Варшаві він зустрівся з українцями, які виїхали з зони бойових дій. Після цього глава Білого дому назвав Володимира Путіна м'ясником.



